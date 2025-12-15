Detección de vinchucas en Patagones: las recomendaciones de Zoonosis para prevenir el Mal de Chagas

Ante la aparición de vinchucas (Triatoma infestans) en Carmen de Patagones y localidades del interior del Partido, el área de Zoonosis informó a la comunidad sobre este insecto transmisor del Mal de Chagas y brindó recomendaciones para su prevención y control.

Según informaron, la vinchuca no transmite la enfermedad a través de la picadura en sí, sino cuando, luego de alimentarse de sangre, defeca cerca de la herida y la persona, al rascarse, introduce las heces infectadas en la piel, ojos o mucosas. Además, no todas las vinchucas están infectadas con el parásito Trypanosoma cruzi, y la incidencia del Mal de Chagas en Patagones y su interior es baja.

En Argentina, las vinchucas nacen sin el parásito y se infectan al alimentarse de animales o personas que ya lo portan. Los principales reservorios son animales silvestres y domésticos, como perros, gatos y roedores. En esta época del año, su presencia es habitual, especialmente en zonas rurales y suburbanas, debido a su adaptación al clima y al entorno.

El ciclo de vida de la vinchuca, desde huevo hasta adulto, puede durar entre 8 meses y un año, y una vez adultas pueden vivir hasta 2 años, resistiendo incluso hasta 6 meses sin alimentarse. Suelen esconderse dentro de las viviendas, atraídas por las fuentes de alimento.

Para su control, se recomienda el uso de insecticidas derivados de los piretroides, como la deltametrina. Sin embargo, desde Zoonosis destacan que la principal medida de prevención depende de los vecinos, ya que estos insectos suelen encontrarse dentro de los hogares, lo que hace inviable una desinsectación casa por casa por parte de organismos públicos.

Recomendaciones clave:

Mantener la vivienda y sus alrededores limpios, ordenados y bien mantenidos.

Evitar la acumulación de objetos, leña o escombros cerca de la casa.

Controlar y mantener limpios los espacios donde descansan animales domésticos.

Ante la presencia de vinchucas, utilizar insecticidas adecuados y consultar con Zoonosis.

Desde Zoonosis recuerdan que la prevención y el cuidado comienzan en cada hogar. En zonas rurales, la presencia de distintos tipos de plagas es habitual, por lo que la conciencia y el mantenimiento del entorno son fundamentales para reducir riesgos y proteger la salud de la comunidad.