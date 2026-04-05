Día de la Amistad Argentino-Chilena: el mensaje de la cancillería y por qué se celebra cada 5 de abril

Bernardo O'Higgins y José de San Martín, referentes de la Independencia en sus países. Foto: Gentileza Instituto Nacional Sanmartiniano.

Este domingo 5 de abril, que coincide este año con Pascua, se celebra el Día de la Amistad Argentino-Chilena. Es una fecha que «pone en valor los lazos históricos que unen a ambos países y que siguen fortaleciendo su relación bilateral», indicaron desde la Cancillería de Chile.

Este es el motivo de celebrar el acontecimiento cada 5 de abril.

Día de la Amistad Argentino-Chilena: su vínculo con Maipú

Se conmemora el histórico Abrazo de Maipú entre los próceres José de San Martín y Bernardo O’Higgins, ocurrido el 5 de abril de 1818, tras la victoria en la Batalla de Maipú.

«Este hito reviste una significación trascendental en la relación bilateral al recordar el gesto emblemático de unidad y camaradería entre dos naciones hermanas. El abrazo fraternal entre San Martín y O’Higgins ha perdurado a lo largo de los siglos como un símbolo de la colaboración y amistad entre nuestros pueblos», se indica desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.

Desde la Cancillería de Chile sostuvieron que ambos países tienen lazos históricos «basados en el respeto mutuo, la solidaridad y la colaboración».