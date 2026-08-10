Huerta en casa: la verdura que podés sembrar en agosto y cosechar varias veces durante toda la primavera

Sembrar acelga en agosto permite anticiparse a la temporada fuerte de la huerta sin necesitar demasiada experiencia.

Agosto es un mes de transición en la huerta. Aunque todavía quedan jornadas frías y las heladas pueden hacerse sentir en distintas regiones del país, los días comienzan lentamente a alargarse y es un buen momento para preparar los cultivos que acompañarán la llegada de la primavera. Entre las verduras que se pueden aprovechar en esta época hay una especialmente sencilla de cultivar: la acelga.

Una de sus mayores ventajas es que no hace falta retirar la planta completa cada vez que queremos consumirla. Si la cosecha se realiza de manera adecuada, pueden cortarse algunas hojas y dejar que el cultivo continúe desarrollándose. Así, una misma planta puede ofrecer sucesivas cosechas durante la primavera e incluso continuar produciendo después.

Por qué agosto es un buen momento para sembrar acelga

Fotos gentileza.-

La acelga es una hortaliza que tolera temperaturas relativamente bajas, una característica que permite comenzar su cultivo antes de que llegue el calor de la primavera.

Además, no es necesario disponer de una gran huerta. Puede cultivarse directamente en tierra, en canteros e incluso en macetas suficientemente profundas, por lo que también resulta una alternativa para balcones, patios y espacios pequeños.

Al sembrarla durante agosto, el crecimiento inicial puede ser algo más lento por las bajas temperaturas. Sin embargo, a medida que avanzan las semanas, aumentan las horas de luz y las temperaturas comienzan a subir, la planta acelera progresivamente su desarrollo.

En regiones donde todavía se registran heladas intensas, conviene elegir un sector protegido o esperar a que pase el período de frío más extremo.

Cómo sembrar acelga en casa

La acelga puede sembrarse directamente en el lugar donde permanecerá o comenzar su desarrollo en almácigos para posteriormente realizar el trasplante.

Para cultivarla necesita principalmente un suelo suelto, con buen drenaje y rico en materia orgánica. Antes de sembrar, puede incorporarse compost maduro para mejorar las condiciones del terreno.

Las semillas se colocan a poca profundidad y luego se cubren suavemente con tierra. Durante los primeros días es importante mantener la humedad, pero evitando que el suelo permanezca permanentemente encharcado.

Cuando aparecen varias plantas demasiado juntas, será necesario realizar un raleo para dejar espacio suficiente entre ellas. Una buena separación favorece el desarrollo de hojas más grandes y facilita la circulación del aire.

El secreto para cosecharla varias veces

Esta es probablemente la característica más interesante de la acelga para una huerta doméstica.

En lugar de arrancar toda la planta cuando alcanza un tamaño adecuado, se pueden retirar únicamente las hojas exteriores, comenzando por las más grandes.

Las hojas deben cortarse cerca de la base, procurando no dañar el corazón de la planta. Las hojas jóvenes que permanecen en el centro continuarán creciendo y serán las protagonistas de las siguientes cosechas.

De esta manera, la planta funciona como una pequeña fuente permanente de hojas: se cosecha lo necesario y se deja que el resto siga creciendo.

Si cuenta con buenas condiciones de humedad, nutrientes y luz, este procedimiento puede repetirse numerosas veces.

Cuánto tarda la acelga en estar lista para cosechar

El tiempo dependerá de la temperatura, la variedad elegida y las condiciones de cultivo. El frío puede ralentizar considerablemente el crecimiento durante las primeras semanas.

Como referencia, las primeras hojas tiernas pueden comenzar a aprovecharse antes que una planta completamente desarrollada, mientras que para obtener hojas grandes será necesario esperar más tiempo.

La ventaja de sembrar en agosto es que buena parte del desarrollo coincide con el aumento de las temperaturas de septiembre y octubre. Por eso, el cultivo puede entrar en plena producción durante la primavera.

Tampoco es necesario esperar a que todas las hojas tengan un tamaño enorme. Para consumo doméstico pueden cosecharse hojas jóvenes y tiernas, siempre dejando suficientes hojas en la planta para que pueda continuar creciendo.

¿Cuánto sol necesita?

La acelga agradece varias horas de luz diaria y puede desarrollarse tanto a pleno sol como en sectores con algo de sombra.

Durante agosto y comienzos de la primavera, una ubicación soleada suele favorecer el crecimiento, especialmente en zonas donde las temperaturas todavía son bajas.

Más adelante, cuando llegan jornadas mucho más calurosas, cierta protección durante las horas de mayor temperatura puede resultar beneficiosa.

En balcones o patios, por ejemplo, puede ubicarse una maceta en un sector que reciba sol durante parte de la mañana.

¿Se puede plantar acelga en una maceta?

Sí. Y es una de las razones por las que resulta interesante para quienes no tienen jardín.

Lo importante es elegir un recipiente con suficiente profundidad y buenos agujeros de drenaje. La planta desarrolla raíces que necesitan espacio y, si varias acelgas comparten una misma maceta, también habrá que respetar cierta distancia entre ellas.

Una maceta demasiado pequeña puede limitar el crecimiento y hacer que las hojas sean menores.

También habrá que prestar especial atención al riego: la tierra de las macetas pierde humedad mucho más rápido que la del jardín, especialmente cuando comienzan los días cálidos de primavera.

El error con el riego que puede perjudicarla

Que la acelga necesite humedad no significa que haya que mantener el suelo inundado.

El objetivo es conseguir una humedad relativamente constante sin provocar encharcamientos. Un exceso de agua puede generar problemas en las raíces, mientras que períodos prolongados de sequedad afectan la calidad y el crecimiento de las hojas.

Una manera sencilla de decidir cuándo regar es observar la tierra. Si los primeros centímetros comienzan a secarse, probablemente sea momento de aportar agua.

También es preferible dirigir el riego hacia el suelo y no mantener constantemente mojadas las hojas.

Una verdura para tener a mano durante la primavera

Sembrar acelga en agosto permite anticiparse a la temporada fuerte de la huerta sin necesitar demasiada experiencia.

Con tierra fértil, luz, humedad adecuada y espacio suficiente, una misma planta puede producir durante un período prolongado.

Y su principal ventaja aparece precisamente al momento de llevarla a la cocina: en vez de arrancarla por completo, basta con cortar las hojas exteriores que se necesitan y permitir que el centro continúe creciendo.