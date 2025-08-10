Dolor en el norte neuquino por la muerte de un «querido» docente y bombero: «nos toca despedir a un ser extraordinario»

Una triste noticia recorrió las calles de Chos Malal y Taquimilán que generó desconsuelo entre la comunidad. Falleció un Bombero Voluntario y docente de educación física, que dejó su huella de manera permanente. Se trata de Enzo Paez, quien fue despedido en redes sociales este sábado por los vecinos de ambas localidades.

«Hoy nos toca despedir a un ser extraordinario, quien ha dejado en nuestra comunidad una huella imborrable y que a perdurado a los largos de los años y que lo seguirá haciendo», manifestó la Municipalidad de Taquimilán.

Agregó: «Siempre recordaremos tu llegada Enzo a nuestro pueblo y los aportes desde el primer momento, tu vocación por voley local donde lograste y llevaste muchos éxitos entre los niños y jóvenes del momento, fuiste quien creo, impulso y desarrollaste Bomberos Voluntarios Taquimilán y todo lo aportado comunitariamente día a día».

Vocación de Bombero Voluntario en Chos Malal y Taquimilán: la despedida

La noticia impactó en ambas localidades. En redes sociales destacaron su ímpetu y energía, que dejaron una huella.

Paez trabajó en varios cuarteles a lo largo de su vida, colaborando como bombero. En Chos malal fue parte del cuerpo activo durante varios años.

En Taquimilán, lo despidieron como quien «supo ser fundador de nuestra central, aquel que nos enseñó el camino, y hoy lo transitamos gracias a su ejemplo«.

Otras despedidas de bomberos de Neuquén

De la misma manera, Bomeros Voluntarios de varias localidades lo despidieron «con mucho cariño y dolor». Asimismo, remarcaron su trabajo e impronta, acompañando a la familia.

Además de Bombero Voluntario era docente de educación física: las palabras en redes sociales

«Una gran persona que hizo escuela pública con su compromiso docente y social», así lo despideron desde el gremio ATEN.

No solamente fue destracado como un gran bombero, sino tambien, como un profesor de educacui fisica sobresaliente.

«De gran carisma y vocación Enzo recorrió escuelas de la Localidad y el Distrito, puso su impronta en el CEF 5 y en la Planta de Campamento 7, que hace poco visitamos y esperábamos su recuperación para poder llevarlo a él para que pudiera apreciar el gran legado que dejó», sumaron en su despedida el Distrito Escolar 5 de Chos Malal».

También, desde el municipio de El Cholar le dedicaron unas palabras: «Su carisma, entusiasmo, dedicación y cordialidad, invitaba a acompañarlo en cada propuesta que sugería. Se ocupó de la organización para la recepción de los grupos de estudiantes, pensó y armó circuitos para mostrar el bello paisaje de Vilú Mallin y propuso muchas de las actividades que se desarrollan».