Aguada Guzmán celebró la octava edición de La Pasión del Maruchito

El evento organizado por IUPA volvió a colmar el paraje y a ponerle valor a la historia de Pedro Farías. Prensa Gobierno de RN.

Aguada Guzmán fue escenario de la octava edición de La Pasión del Maruchito, el festival organizado por el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) que convoca cada año a familias y comunidades de la Región Sur para homenajear a Pedro Farías, conocido como el Maruchito y considerado un santo popular rionegrino.

El gobernador Alberto Weretilneck, el rector del IUPA, Gerardo Blanes y el Comisionado de Aguada Guzmán, Gabriel Carro, acompañaron la celebración, que reunió a las Escuelas de Arte Popular de distintos puntos de la provincia. Durante la jornada, los participantes rindieron homenaje a través de presentaciones de música y danza.

La historia de Pedro Farías se remonta a más de un siglo, cuando recorría la meseta como peón de una tropa de carretas. Su recuerdo se transmitió de generación en generación y, con el tiempo, quedó ligado a la figura del santo de las rutas, a quien muchos viajeros piden protección para llegar a destino.

Foto: Prensa Gobierno de RN.

La segunda Carrera del Maruchito

La programación también incluyó la segunda Carrera del Maruchito, Desafío a campo traviesa, en la que alrededor de 300 personas recorrieron caminos vinculados con la historia de Pedro Farías y sumó una propuesta deportiva a la jornada cultural.

En la distancia de 12 kilómetros, los resultados fueron los siguientes:

Categoría masculina

Nahuel Araya Rodrigo García Nelson Torres

Categoría femenina

Milagros Káiser Estefani Santibañes Yanina Ferroni

Durante el encuentro, Weretilneck destacó el significado de la celebración y el legado del Maruchito. En un mensaje publicado en sus redes sociales, señaló que su historia transmite valores como el cuidado de las infancias, el rechazo a la violencia y la importancia de la música y la alegría como formas de encuentro comunitario.

El gobernador también valoró la participación de las familias que llegan cada año a Aguada Guzmán para recordar a Pedro Farías y mantener vivas las tradiciones de la región.