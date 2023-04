El acto heroico de un policía de Neuquén y el relato que emocionó a todos: «Mi héroe azul»

El día 24 de abril, por la noche, el oficial Damián Rodríguez protagonizó un dramático rescate cuando una joven se arrojó del puente que une Neuquén con Cipolletti. El uniformado se lanzó al río sin pensarlo y casi sin energías, logró rescatarla pudiendo salir a casi 700 metros. Su esposa realizó un emotivo posteo felicitandolo y durante las últimas horas fue replicado por todos quienes reconocieron su increíble «acto heroico».

A través de sus redes sociales Titok y Facebook, Camila Lencina, la esposa del oficial Damián Rodríguez, relató aquel suceso del cual su marido fue protagonista y que la hizo sentirse totalmente orgullosa.

Contó que cerca de las 00:37 del martes recibió una llamada inesperada, avisándole que Damián «se había tirado del puente carretero para rescatar a una chica». La angustia duró unos segundos hasta que le confirmaron que se encontraba bien.

El dramático rescate duró varios minutos, que fueron eternos y angustiantes para el oficial Rodríguez, quien se arrojó con el único propósito de salvar la vida de la joven. Lencina relató que Rodríguez nadó al menos 800 metros en agua helada y con una profundidad de 4 a 7 metros, pero eso nunca lo frenó.

El policía siguió buscando a la chica, aunque no había esperanza

«Casi sin fuerzas, super congelado, con el peso de su ropa que lo hundía y casi sin esperanzas ya que había dejado de escuchar la voz de la chica, se iba quedando sin fuerzas«, expresó Lencina y agregó que en ese momento logró llegar a un predio petrolero donde pidió ayuda a un hombre que se encontraba cerca.

El oficial no se detuvo, pidió permiso para ingresar al sector privado y continuó buscando a la chica que hasta el momento desconocía si se encontraba aún con vida. Luego de unos minutos, una voz a lo lejos se comenzó a escuchar y era ella, la joven que con un mínimo de fuerzas se aferraba a un tronco pidiendo «ayuda».

El oficial, aliviado de saber que estaba con vida, se arrojó nuevamente al agua y allí logró el rescate exitoso. Ambos tuvieron que ser trasladados al hospital, mientras la joven fue atendida, el oficial estuvo esperando mojado en una silla de ruedas. Lencina comentó que este momento la indignó ya que veía como su marido no recibía asistencia: «estaba empapado, con principio de hipotermia, si no fuera por su compañera que exigió que lo atendieran, no lo hacían».

Pese al momento de enojo, Lencina recuperó su relato para demostrar lo orgullosa que se sentía por tal acto heroico que fue aplaudido y reconocido por todos los usuarios en redes sociales. «Mi heroe azul, orgullosa de vos porque a pesar de todo, no te importó y salvaste a esta chica», sostuvo Lencina.

Varios usuarios replicaron la publicación agradeciendo el accionar del oficial Damian Rodriguez. También pidiendo un merecido reconocimiento por haberse comprometido hasta el final, aún cuando corría riesgo su propia vida.

#HéroeAzul ♬ sonido original – Cami Lencina @camilencina6 El es mi esposo quien se arrojo del puente de NEUQUÉN-CIPOLETTI para salvar a una chica que se había tirado… Mi Héroe azul 💙 orgullosa de vos amor de mi vida xq a pesar de todo no te importo y salvaste a está chica.. LA LEY DE SALUD MENTAL DEBE CAMBIAR.. NO PUEDE SER QUE VAS POR UN TURNO Y TE DAN MIL VUELTAS #neuquencapital