El calor afloja en el Alto Valle, pero se mantiene la humedad: ¿qué pasa este viernes las lluvias y el viento?

Luego de varias jornadas marcadas por temperaturas más elevadas y alerta por tormenta, el panorama parece mejorar para el Alto Valle. Si bien el calor dará una tregua y la máxima se ubicará por debajo de los 30°C, la humedad persistirá como la gran protagonista del día, manteniendo una atmósfera pesada en las ciudades valletanas.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle}

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, marcando el inicio de una transición hacia condiciones mucho más inestables de cara al fin de semana. Pero la gran duda de la jornada recae sobre las precipitaciones y el comportamiento del viento.

De acuerdo al pronóstico, este viernes 13 de marzo la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 27°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 13°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día más fresco.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó las alertas que había lanzado los días previos y recalcó que las probabilidades por el momento se mantienen en 0% por lo que no se preven lluvias inmediatas a pesar de la presencia de nubes.

El factor determinante del día será el viento, especialmente durante la mañana. Se pronostican ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h. Con el correr de las horas, la intensidad disminuirá: por la tarde y la noche, la velocidad constante se mantendrá entre los 13 y 31 km/h.

En cuanto al cielo, pasaremos de un estado parcialmente nublado en las primeras horas a una noche con cielo totalmente cubierto, lo que acentuará la sensación de humedad en la región.