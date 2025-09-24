Qué es la tuberculosis y cómo se contagia: especialistas aseguran que se puede «prevenir y curar»

Este miércoles se confirmó un caso de tuberculosis en Junín de los Andes. El caso encendió las alarmas en la comunidad cordillerana de Neuquén y generó múltiples repercusiones. Qué es la enfermedad, cómo se contagia y por qué se puede «prevenir y curar».

Según informó el ministerio de Salud de Neuquén, la tuberculosis (TBC) es una enfermedad contagiosa, prevenible y curable que afecta principalmente a los pulmones.

Cómo se contagia la tuberculosis

La enfermedad se transmite por el aire, a través de las gotas que elimina al toser o estornudar una persona con la enfermedad que no está en tratamiento.

Para que se produzca el contagio, el contacto con la persona contagiada debe ser cercano y diario.

Los síntomas habituales son:

Tos persistente -con o sin expectoración- por más de 15 días.

Fiebre.

Sudoración durante la noche.

E liminación de sangre en el catarro.

F alta de apetito.

Cansancio.

Pérdida de peso.

Asimismo, en caso de haber estado en contacto con algún caso de tuberculosis en el último tiempo también es aconsejable acudir al médico.

Cómo es que la tuberculosis se puede «prevenir y curar»

Paula Bernachea, médica infectóloga y referente del Programa Provincial en Control de la Tuberculosis y Lepra del Ministerio de Salud de Neuquén, indicó en el 2024 que en todos los establecimientos de salud de la provincia “tienen capacidad de respuesta ante la sospecha o notificación de un caso de tuberculosis”.

Primero, se hace el diagnóstico, se toma una muestra y se realiza un primer análisis para detectar la enfermedad, y luego se deriva la muestra para cultivo a los laboratorios de Zapala, Junín de los Andes, y de los hospitales Castro Rendón ó Heller en la ciudad de Neuquén. Si se requiere un método rápido de diagnóstico se deriva al Malbrán en Buenos Aires.

De acuerdo a las estadísticas, durante el 2022 se notificaron 64 casos mientras que en 2023 se diagnosticaron 51 pacientes. En cuanto al tratamiento, es importante destacar que es gratuito (provisto por Nación) en su totalidad, tanto para personas adultas como pediátricas.

En cuanto al caso de Junín de los Andes, el equipo directivo y de epidemiología del hospital informó que se llevaron a cabo «todas las acciones» a fin del resguardo del paciente «y sus contactos estrechos».

«Muchos de nosotros estuvimos en contacto con dicha bacteria en algún momento de nuestra vida y no desarrollamos la enfermedad», señalaron.

Por último, recordaron que para evitarlo y tratarlo es necesario: