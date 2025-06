El padre de la joven venezolana que murió junto a sus dos hijos en un incendio en Neuquén pide ayuda para repatriar los cuerpos

Con solo 23 años, Mariaglis Natahly Jiménez decidió dejar atrás Venezuela en busca de un futuro mejor en Argentina, junto a su hijo mayor de 5 años. Su pareja se había radicado en Neuquén tiempo atrás, donde consiguió un empleo y logró cierta estabilidad económica. Después de muchos años de gestiones, Mariaglis logró tramitar el pasaporte para reencontrarse con su esposo.

Llevaba poco menos de un año en el norte de la Patagonia cuando un incendio terminó con su vida y la de sus dos hijos, Elías de 6 años y Liam, de dos meses.

El siniestro ocurrió el viernes pasado, cerca de las 18, en el segundo piso de una vivienda ubicada en la esquina de las calles Planas y Palacios, frente a la Ruta 22, cerca del barrio Bouquet Roldán. El avance del fuego no dio tiempo a nada. En un primer momento, el padre de los pequeños intentó rescatar a su familia, pero fue alcanzado por las llamas y apenas alcanzó a llegar a la única habitación cuya ventana no tenía rejas. Saltó por la ventana al vacío.

Hoy continúa internado en el área de Terapia Intensiva del hospital Castro Rendón. Según informaron, «se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria, sedación profunda y su pronóstico es reservado».

La noticia sobre la tragedia llegó a Venezuela hacia la medianoche. «Mi hija menor me avisa que Mariaglis había muerto en un incendio. Le pregunto cómo se había enterado: resultó que la tía de mi yerno le avisó a la mamá de mis hijos. Yo no podía salir del asombro. Estaba impresionado», reconoció el hombre desde Venezuela, que intenta reunir fondos para viajar a Neuquén para iniciar los trámites a fin de repatriar el cuerpo de su hija y sus nietos. El costo, según le han informado, es de 1.500 dólares.

Recordó que cuando su hija quedó embarazada por primera vez, «teníamos un país brillante, aunque poco después, llegó el bloqueo, la escasez y tantas penurias que ya son conocidas por todos«. En ese momento, su yerno optó por emigrar a Argentina, alentado por su tía que ya estaba radicada en Neuquén.

«No alcanzó a ver nacer a su niño. Su tía lo alojó hasta que logró estabilizarse. Pero pasaron cinco años hasta que mi hija y mi nietito lograron viajar. El trámite del pasaporte no salía hasta que finalmente, salió en el momento menos pensado. Se fue para Argentina», dijo.

Al tiempo, la muchacha que tenía 24 años quedó embarazada por segunda vez.

¿Cómo se generó el incendio? Desde Fiscalía explicaron que aún no se cuenta con los resultados de las pericias. Manuel explicó que su yerno trabaja en una empresa de polarizados y «los especialistas suponen que podría haber tenido material en su casa que, al estar cerca del calefactor, pudo haber desencadenado el incendio». Pero esto aún no es concluyente.

«Él intentó socorrer a mi hija pero fue alcanzado por el fuego. Se encendió y quedó rodeado por las llamas. En su desesperación, tuvo la suerte de llegar a una habitación que no tenía protección y saltó al vacío», detalló Manuel, al tiempo que lamentó que su hija y su nieto mayor murieron por asfixia. «El niño de dos meses, en cambio, murió a causa de las quemaduras. Eso me retumba en la cabeza. Cada vez que trato de dormir, se me viene esa imagen a la cabeza«, insistió con la voz quebrada por el dolor.

«Mi hija se fue a Argentina en busca de un futuro mejor. Constantemente me decía: ‘Papá, yo le mando los pasajes y se viene para que trabajemos juntos’. La situación en Venezuela es difícil. Jamás imaginamos este desenlace», señaló el hombre que hoy, solo concentra sus energías en viajar al país a buscar los cuerpos de sus familiares. «Es nuestra nuestra sangre, nuestra descendencia, pero necesito ayuda para hacerlo», concluyó.