Encontraron a un hombre muerto dentro de un auto en pleno centro de Roca este lunes

Un grave hallazgo conmocionó la noche de carnaval de este lunes en General Roca. Un hombre fue hallado muerto en el interior de un auto en plena vía pública.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes del operativo, el hecho ocurrió después de las 21 sobre la calle Belgrano, entre Mitre y Tucumán.

Allí, detectaron la presencia de una persona sin vida en el interior de un Peugot 206 color rojo.

Amplio operativo en el centro de Roca

En el caso intervino inmediatamente el Gabinete de Criminalística, quienes llevaron a cabo las pericias correspondientes en la zona a pedido de la fiscal Julieta Villa.

Según las primeras informaciones, el cuerpo tiene un orificio producto de un disparo y dentro del vehículo hallaron un arma de fuego.

La primera hipótesis de la investigación es que se trataría de una autodeterminación, ya que -al momento- no registraron rastros de intervención de terceros.

El hallazgo se produjo durante una noche con mucho movimiento en las calles por el fin de semana largo, y en el operativo intervineron al menos unos 10 efectivos policiales.

Foto: Alejandro Carnavale.

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.