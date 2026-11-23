Javier Luis Tomás Ríos, el camionero entrerriano de 28 años que es buscado desde el pasado 18 de noviembre en Cinco Saltos.

La búsqueda de Javier Luis Tomás Ríos, el camionero de 28 años oriundo de Entre Ríos que desapareció en Cinco Saltos, entra este lunes 23 de noviembre en su sexto día sin novedades sobre su paradero. Los operativos desplegados durante toda la jornada del domingo volvieron a culminar con resultado negativo, por lo que las fuerzas de seguridad y rescate retomaron las tareas desde las primeras horas de hoy.

Ríos fue visto por última vez el pasado 18 de noviembre en la ciudad rionegrina y desde entonces los esfuerzos se concentran en el canal principal de riego. A lo largo de estas seis jornadas, los equipos debieron adaptarse tanto a las condiciones climáticas adversas como a la complejidad de la vegetación y el caudal del curso de agua.

Bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, el despliegue de este lunes vuelve a combinar recorridos por tierra, agua y aire para revisar los sectores considerados de mayor interés para la investigación.

Despeje de árboles y ramas: cómo fue el rastrillaje del domingo en el canal

Durante toda la jornada del domingo, personal de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos encabezó intensas tareas de despeje en los tramos más complejos del curso de agua. Para avanzar en zonas cerradas, los rescatistas cortaron árboles y removieron ramas que caían sobre el canal con el objetivo de facilitar la inspección de los puntos de difícil acceso.

Pese al trabajo sostenido hasta el cierre del día en los sectores más intrincados del recorrido, los equipos finalizaron las maniobras sin encontrar rastros del joven trabajador entrerriano.

El operativo que sigue en marcha este lunes está encabezado por la Comisaría 7ª de la Policía de Río Negro y articula el trabajo de múltiples divisiones especializadas. Para cubrir la mayor extensión posible del canal y sus márgenes, el dispositivo cuenta con recursos específicos como kayaks, drones y buzos.

Además de los efectivos de la Comisaría 7ª y los Bomberos Voluntarios locales, participan de manera coordinada en los rastrillajes:

Protección Civil .

. La Brigada de Investigaciones .

. La Brigada Rural.

De las compuertas de la ex Indupa al sexto día de búsqueda

El avance hacia el sexto día de rastrillajes se suma a las maniobras realizadas durante el fin de semana en puntos estratégicos de la red de riego. El sábado, en medio de una jornada marcada por lluvias y tormentas que obligaron a concentrar el trabajo entre las 16 y las 20, los rescatistas inspeccionaron las compuertas ubicadas junto a la planta de la ex Indupa con el asesoramiento de un ingeniero responsable de su funcionamiento.

En ese sector detectaron una importante acumulación de residuos que obstruía las compuertas e impedía la salida normal del agua.

Si bien el material fue retirado para permitir una revisión minuciosa del lugar, tampoco allí surgieron pistas sobre el paradero de Ríos, por lo que la atención continúa puesta hoy en los nuevos tramos asignados por la Fiscalía.