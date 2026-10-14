Es celeste y blanca y la bautizaron como Lionel Messi: así es la nueva flor andina descubierta en Perú

La Salvia messii presenta flores blancas y celestes, una combinación que inspiró su nombre en homenaje al futbolista argentino. Foto: Paúl Gonzáles.

Una pequeña flor que crece entre las rocas de la sierra peruana lleva ahora el nombre de uno de los futbolistas más reconocidos del mundo. Se trata de la Salvia messii, una nueva especie vegetal identificada por investigadores de Perú y Argentina, que eligieron homenajear a Lionel Messi por una particularidad de sus pétalos: combinan el celeste y el blanco, los colores de la camiseta de la Selección argentina.

Cómo es la flor de Lionel Messi y quiénes la encontraron

La planta pertenece a la familia de las lamiáceas, que también incluye a la menta, la albahaca, el romero y la lavanda. Es un arbusto aromático que puede alcanzar un metro y medio de altura y habita en laderas rocosas, entre los 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar.

El hallazgo fue documentado por Paúl Gonzáles, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú; Rolando Uría, investigador independiente de Argentina; y Jean Capcha-Ramos, de Huarango Nature, también de Perú. Los resultados se publicaron en la revista científica Phytotaxa.

Los científicos clasificaron a la nueva especie como «En Peligro» por las amenazas que enfrenta su hábitat. Foto gentileza: Paúl Gonzáles.

Una flor con los colores de Argentina

La nueva especie presenta una combinación de colores poco habitual: el tubo de la flor es blanco, mientras que su parte superior tiene un tono celeste claro. A estos colores se suman matices fucsias en las brácteas, las pequeñas estructuras que acompañan a las flores.

Los investigadores eligieron el nombre Salvia messii como reconocimiento al capitán de la Selección argentina y por la semejanza de sus flores con los colores nacionales.

El arbusto aromático puede alcanzar un metro y medio de altura y crece en sectores rocosos de Lima e Ica, en Perú. Foto gentileza: Paúl Gonzáles.

Aunque las primeras poblaciones de esta planta habían sido observadas en 2009, hasta ahora no se contaba con suficiente material para establecer sus características y reconocerla formalmente como una especie diferente.

Entre 2023 y 2025, los científicos realizaron nuevas exploraciones en quebradas rocosas del centro de Perú. Recolectaron ejemplares, analizaron sus estructuras florales mediante microscopía y compararon los resultados con colecciones de herbarios nacionales e internacionales. El trabajo permitió establecer las características que distinguen a la especie y determinar su distribución geográfica.

Messi también tiene una araña patagónica y una lagartija que llevan su nombre

La Salvia messii no es la primera especie que recibe un nombre científico en homenaje al futbolista argentino.

En los últimos años, investigadores de distintas disciplinas bautizaron con su apellido a varios organismos, entre ellos la araña patagónica Acanthogonatus messii, la lagartija de la Puna Liolaemus messii y un hongo encontrado en el Parque Nacional Baritú, en Salta, denominado Cercopemyces messii.

La lista también incluye al cóndor prehistórico Vultur messii y al braquiópodo fósil Discinisca messii.

Para Claudio Bertonatti, investigador del Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas de la Universidad Maimónides y de la Fundación Azara, estos homenajes muestran que la ciencia también está atravesada por las referencias culturales y las pasiones de quienes investigan.

“La investigación científica es una construcción humana, por lo que cada naturalista o cada científico no trabaja aislado de los valores y pasiones que transmiten personalidades como el futbolista Leo Messi”, explicó.

Según Bertonatti, la elección de estos nombres también permite acercar los descubrimientos científicos a públicos que habitualmente no siguen las investigaciones sobre biodiversidad.

Una especie amenazada por los incendios y las sequías

Más allá del homenaje futbolístico, el descubrimiento plantea un desafío ambiental. La Salvia messii es una especie endémica de Perú, cuya distribución conocida se limita a seis localidades de los departamentos de Lima e Ica.

Crece en ambientes de vegetación dispersa, donde convive con cactus y arbustos perennes. Son ecosistemas que enfrentan distintas presiones derivadas de las actividades humanas y las condiciones climáticas.

Los investigadores propusieron clasificarla en la categoría «En Peligro», debido a las amenazas que afectan su hábitat. Entre ellas identificaron los incendios recurrentes, la construcción de carreteras y las sequías.

Los incendios, las sequías y la construcción de caminos amenazan los ambientes naturales donde habita la planta. Foto gentileza: Paúl Gonzáles.

Para contribuir a su preservación, recomendaron conservar semillas en bancos de germoplasma, instalaciones destinadas a resguardar material genético vegetal. Esta medida permitiría disponer de semillas para futuras acciones de conservación.

También señalaron la importancia de proteger los ambientes naturales donde crece, ya que su preservación beneficiaría a otras especies nativas que comparten esas laderas andinas.

El valor de descubrir nuevas especies para proteger la biodiversidad

Bertonatti destacó que la identificación de organismos desconocidos para la ciencia constituye un paso fundamental para su conservación.

“La descripción de nuevas especies tiene un impacto muy positivo para la conservación de la biodiversidad. Ratifica que seguimos descubriendo especies”, sostuvo.

El especialista recordó que numerosos hallazgos se producen dentro de áreas naturales protegidas, pero advirtió que también es necesario prestar atención a los ecosistemas que quedan fuera de esos espacios.

“Ahora seguimos teniendo el desafío no solo de seguir estudiando nuestros ecosistemas silvestres, sino de redoblar esfuerzos por conservar los que están fuera de las áreas protegidas”, señaló.

Y vinculó el homenaje al futbolista con una oportunidad para despertar el interés por el mundo natural: “Aunque no lo haya pretendido, Messi nos ayuda a conservar la naturaleza que, al igual que él, nos une siempre”.

La Salvia messii suma así un nuevo nombre a la biodiversidad sudamericana y pone de relieve la importancia de conocer y proteger especies que, en muchos casos, habitan territorios reducidos y vulnerables.