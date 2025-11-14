Escuelas nocturnas de Roca celebran la muestra anual con proyectos, arte y música

Estudiantes, docentes y vecinos compartirán anoche proyectos, producciones y propuestas artísticas en la muestra anual de escuelas nocturnas en el CEM 86. Gentileza.

La Segunda Muestra Anual de Escuelas Secundarias de Jóvenes y Adultos se realizará este viernes 14 de noviembre, de 20 a 23, en el CEM Nº 86 (ESRN 9), ubicado en Gelonch y avenida Roca, en Roca. Bajo el lema “Muestra de saberes, huellas de identidad”, la propuesta busca visibilizar el trabajo pedagógico que desarrollan durante el año las escuelas secundarias nocturnas y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Catorce escuelas de Roca participan de la muestra

El evento está pensado como un espacio de encuentro, intercambio y socialización entre estudiantes, docentes y vecinos. También apunta a difundir a la Escuela Secundaria Nocturna como una alternativa real para quienes desean iniciar o retomar los estudios secundarios, especialmente jóvenes y adultos que, por distintos motivos, atravesaron dificultades para sostener su trayectoria educativa.

En esta edición formarán parte 14 instituciones de la modalidad Jóvenes y Adultos:

CEM 68 (barrio J. J. Gómez), CEM 73, CEM 86, CEM 88 (barrio 250 Viviendas), CEM 129 (Cervantes), CEM 148 (barrio Chacramonte), CENS 3, CENS 7 (barrio Los Olmos), CENS 11 (barrio Los Olmos), CENS 22 (Barrio Nuevo), CENS 23 (barrio Mosconi), CENS 27 (Mainqué), CENS 29 (barrio Stefenelli) y CENS 30 (barrio 827 Viviendas).

Quienes asistan podrán recorrer proyectos interdisciplinarios, producciones escolares y microemprendimientos, resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje de estudiantes jóvenes y adultos. Los expositores compartirán sus experiencias con el público, generando un intercambio enriquecedor.

Arte, música y participación de instituciones locales

Además de las muestras educativas, habrá espectáculos artísticos, música en vivo y sorteos.

Participarán:

Ensamble Estepa , de la Escuela Popular y Arte del IUPA, con danzas y repertorio de música popular argentina.

, de la Escuela Popular y Arte del IUPA, con danzas y repertorio de música popular argentina. Un acústico de rock nacional a cargo de Ariel Lara y Jorge Seguel, integrantes del grupo “No Tan Santos”, de Fiske Menuco.

También acompañarán otras instituciones que colaboran con las escuelas durante el ciclo lectivo, a través de prácticas docentes, proyectos de salud, convivencia, problemáticas sociales y propuestas artísticas.

Un espacio para mostrar y construir comunidad

Desde la organización destacaron que la muestra busca poner en valor el trabajo anual de las escuelas nocturnas, promocionar sus orientaciones educativas y acercar a la comunidad las producciones desarrolladas durante 2025 junto a los docentes.

Es, además, una oportunidad para fortalecer la modalidad de Jóvenes y Adultos y resaltar el derecho a educarse a lo largo de toda la vida. La actividad es abierta al público y con entrada libre y gratuita.