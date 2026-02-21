Explosión de un paquete en la Escuela Superior de Gendarmería: a quién estaba dirigido

El paquete que explotó en la sede de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional estaba dirigido a un comandante mayor que había sido director del establecimiento.

A quién estaba dirigido el paquete bomba de la Escuela de Gendarmería

La detonación se produjo cerca de las 13.50 y provocó heridas a por lo menos dos oficiales, quienes fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich con quemaduras leves en brazos y tórax, fuera de peligro. Un tercer involucrado fue atendido en el lugar, mientras que una cuarta persona recibió asistencia con oxígeno.

La encomienda, similar a una caja de cartón con un detonador en su interior, era una correspondencia privada dirigida al Comandante Mayor Diego Gasparutti, quien fue director de la escuela entre fines de 2021 y mediados de 2024 y resultó uno de los heridos. Según se informó, el paquete se encontraba a resguardo en una oficina del piso 11 desde hacía aproximadamente cuatro meses.

La explosión motivó un amplio operativo de seguridad en la zona y, por prevención, fueron evacuadas unas 320 personas del edificio. En el lugar se hizo presente la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien supervisó el procedimiento y el inicio de la investigación.

Gasparutti había sido designado como director de la Escuela Superior de Gendarmería en reemplazo del Comandante Mayor Gabriel Horacio Calleja y asumió el cargo el 27 de diciembre de 2021, según registros oficiales.

De acuerdo con información publicada por Clarín, dejó su función a mediados de 2024, por lo que los investigadores consideran llamativo que el paquete haya sido enviado hace cuatro meses y a su nombre, un dato clave que ahora forma parte de las hipótesis bajo análisis.