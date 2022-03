Problemas en las guardias de Roca: la falta de médicos afecta a las clínicas privadas

Los primeros días de marzo, Eliana llevó a su sobrino de 11 años a la guardia del hospital López Lima con dolor agudo en el abdomen, vómitos y fiebre. Llegó hasta allí luego de una recorrida en vano por las clínicas privadas, Juan XXIII y Clínica Roca donde no hubo respuesta. Ahí mismo la derivaron al hospital público. La sala de espera del López Lima estaba atestada de personas esperando hace muchas horas. Una mujer con un niño que tenía un clavo en el pie esperaba hace mucho. Algunos regresaron a sus casas. “Cerca de las 4 de la madrugada decidimos irnos del hospital, tristes, con impotencia, sin haber encontrado una solución”, dijo, ya que su sobrino no fue atendido allí tampoco. Al otro día, con ayuda de un médico particular, descubrieron que el niño tenía apendicitis.

La mujer decidió hacer público su caso. “Desidia”, “falta de interés”, “abandono de persona”, son los calificativos que encontró para denunciar la situación, movilizada por la necesidad de encontrar una solución ya que está en juego el derecho -no solo a la Salud- sino los de los niños.

Guardias superadas por la demanda, demoras y hasta períodos sin atención por falta de profesionales en las clínicas, es una realidad que azota no solo a la población de Roca sino también a la de la región. Despertó ecos y las quejas fueron en aumento desde el inicio de 2022, tras dos años signados por la pandemia.

En diálogo con periodistas de RIO NEGRO, el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, reconoció que durante un periodo no hubo atención de guardia en ninguna de las dos clínicas y estallaron las denuncias públicas.

Entre las causas, Zgaib deslizó que faltan profesionales para cubrir y también alegó una cuestión económico-salarial. “Así como al público, al privado también se le complica conseguir profesionales que quieran hacer guardias. Los jóvenes cada vez quieren hacer menos guardias porque hay atractivos afuera”, aseguró y dijo que uno de ellos es la industria del petróleo.

“Lo único que está abierto siempre y tiene guardias generales, pediátricas, de ginecología es el hospital”, lanzó el funcionario, y el López Lima termina absorbiendo toda la demanda rechazada en las clínicas.

LA COMUNA consultó a los dos centros privados de la ciudad, Clínica Roca y Sanatorio Juan XXIII, que estuvieron en el foco de las críticas por las dificultades para cubrir las guardias.

Desde la Clínica Roca, el director médico Santiago Bonfiglio, dijo que tuvieron problemas de cobertura de guardias durante la primera parte del año por médicos que se fueron, pero que a esta altura pudieron regularizarla.

Cartelera informativa para pacientes según patología en la Clínica Roca. Foto: Andrés Maripe

“Llevábamos años de cobertura al 100% y tuvimos un problema en enero y febrero. Ahora logramos reordenarlo, pero es dinámico. Se va un médico y no es sencillo conseguir otro. Permanentemente estamos en la búsqueda”, comentó el profesional.

“El problema de la cobertura de las guardias tiene un montón de factores y no pasa exclusivamente por el tema económico”, comentó Bonfliglio. Desde su visión, el problema tiene múltiples aristas; pero el principal factor radica en la falta de candidatos ya que muchos médicos eligen trabajos no asistenciales como auditorías, gestiones, obras sociales, ART u otros rubros; que no requieren la atención de pacientes. En el caso de Pediatría, hay escasez de especialistas y por eso no garantizan guardias diarias.

No depende de querer cubrir la guardia, depende de contar con profesionales para hacerlo” Santiago Bonfiglio, director Médico Clínica Roca

El vocero de la Clínica Roca agregó que también se produjo un traslado de profesionales al sector público durante la pandemia, lo cual incidió.

En el Sanatorio Juan XXIII se replica la situación que se vive en la clínica y en toda la región. Desde la gerencia, aseguraron que hay una “oferta menor a la demanda” por la falta de profesionales. Aun así, postularon que en los últimos y críticos meses, lograron cubrir hasta el 90% de las horas de guardia en adultos y casi un 80% en las pediátricas.

Desde el Juan XXIII, aseguran que cubrieron el 90% de las guardias de adultos. Foto: Andrés Maripe

Hay una creciente demanda de puestos médicos en todo el territorio argentino y dificultad para conseguirlos” Gerencia Sanatorio Juan XXIII

Incrementaron la búsqueda de nuevos profesionales con la publicación de avisos de empleo por todas las vías posibles y en todo el país, y observaron que diferentes instituciones de salud están en la misma situación. “Esto demuestra la creciente demanda de puestos médicos en todo el territorio argentino y la dificultad para conseguirlos”, aseguraron y dijeron que están “haciendo los esfuerzos necesarios para revertir la situación.

Dato 30.000 pesos por guardia de 24 horas percibe en promedio un médico que trabaja para una clínica privada.

Carlos Sosa, presidente del Colegio Médico de Roca, habló con RIO NEGRO sobre la falta de guardias pediátricas en particular como un “problema sanitario” que se está agravando. “Estamos en un nivel crítico”, lanzó y realizó un análisis de las causas.

Sosa dijo que los médicos “jóvenes” son muy reticentes a las guardias y no es por un problema económico, ya que hay “valores interesantes” para ofertar pero no logran captar la atención de los profesionales.

“Las clínicas están recorriendo el país, poniendo avisos en todas las Facultades de Medicina del interior pero no aparece nadie”, graficó el presidente del Colegio Médico local y hasta ofrecen “premios económicos”. Finalmente los cargos no se cubren y queda a la vista el problema sanitario.

Foto: Andrés Maripe

Los médicos jóvenes son muy reticentes a las guardias. No es por lo económico, hay valores interesantes para captar y no se logra” Carlos Sosa, presidente Colegio Médico Roca

En medio de eso, hay una gran demanda poblacional que se mantiene y es atendida por un pequeño grupo de profesionales, lo que también genera un “estrés laboral enorme”, según su análisis.

En el caso de Pediatría, una salida a mediano plazo podría ser formar las residencias, es decir, “empezar a producir nosotros nuestros propios pediatras”, para lo cual se requiere de una inversión pero que puede rendir sus frutos en tres años.

Me imagino aquellos que no tienen recursos. Si el hospital no cuenta con un pediatra de guardia. ¿Qué harán con sus hijos? Eliana, vecina de Roca denunció por carta de lectores

Saturación en el hospital

Todos coinciden en que hay un factor que incide y está en la conducta social. Gran parte de la demanda actual, un 60% en el hospital de Roca según datos del SEM, está englobada en pacientes que no revisten urgencias ni emergencias y que terminan sobrepoblando las guardias. Si se suma esa situación al actual desborde de la guardia del Hospital público por atajar la demanda rechazada en los privados, colapsa el sistema.

Por eso, en los servicios de emergencias de las tres instituciones funciona el sistema de “Triage” para la preselección y orden de prioridad.

La actual jefa del Servicio de Emergencias del Hospital López Lima, Marina Aravena, fue enfática en el tema. “El servicio de emergencias del hospital de Roca puede dar respuesta a la demanda actual de las emergencias, pero existe un problema. Más del 60% de las consultas no son ni urgencias ni emergencias. Esto genera que se sature la guardia”, analizó.

En los momentos críticos, el hospital termina absorbiendo la demanda propia y la rechazada por los privados. Foto: Andrés Maripe

En el día a día terminan quedando usuarios sin atención, son los pacientes catalogados como “verdes”, que pueden esperar hasta seis horas o sacar turno para otro día. Son los que no esperan y se retiran.

“La guardia no es un delivery de médicos y enfermeros. Es un servicio de emergencias que van a dar respuesta cuando la vida peligre y dar un tratamiento definitivo a las urgencias y emergencias. Se va a brindar lo mejor para dar respuesta”, explicó.

Aún así, consideró que lo que se debe fortalecer es la respuesta del segundo nivel con más consultorios de especialistas, más médicos en los centros de salud barriales, horarios más extendidos.

Actualmente, la guardia -el sector con más consultas anuales de todo el hospital- tiene una demanda diaria de 130 personas y cuenta con tres médicos y hasta cinco enfermeros por turno.

Datos 130 consultas diarias en promedio tiene el Servicio de Emergencias del Hospital Francisco López Lima.

530.000 consultas por guardia hubo durante 2019 en toda la provincia según datos oficiales. Promedio 1450 por día.

Siarme, una luz en el camino

Una deuda pendiente de Salud en la localidad es la puesta a punto del Siarme en Roca, el sistema de Emergencias Médicas de Río Negro que abrirá su base en la ciudad.

Anunciada para enero, se demoró y se prevé su inauguración a fin de marzo, según trascendió. Sin dudas, este servicio público ayudará a descomprimir ocupándose de urgencias y emergencias que se producen en las calles de Roca.