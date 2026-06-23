Fatal accidente en Mar del Plata: un colectivo subió a la rambla y mató a una mujer, hay al menos 6 heridos

Una mujer murió en el lugar, mientras que seis personas fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con múltiples heridas (Foto: gentileza)

En la tarde del lunes 22 de junio, un colectivo perteneciente a la línea 532 de Mar del Plata se desvió del trayecto para estacionar y subió a la rambla de peatones. Varias personas que se encontraban circulando en el sector quedaron accidentadas y una mujer murió tras el impacto.

El siniestro se produjo sobre el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín. De acuerdo con las primeras informaciones, la unidad terminó fuera de su recorrido habitual e impactó contra personas que se encontraban en las inmediaciones de una parada de colectivos ubicada junto al paseo costero.

Una mujer murió y varias personas resultaron heridas luego de que el perdiera el control, se subiera a la vereda y embistiera a un grupo de peatones en la zona del Skate Park Bristol. El hecho ocurrió en uno de los sectores más concurridos de la ciudad y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Tras el accidente, personal policial, ambulancias y equipos de rescate desplegaron un amplio operativo en la zona para asistir a las víctimas y asegurar el área. Además, se realizaron cortes de tránsito mientras se llevaban adelante las tareas de emergencia y las primeras pericias.

Fatal accidente en Mar del Plata: iniciaron las investigaciones para descubrir el origen del suceso

Las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo aún son materia de investigación. Entre las hipótesis analizadas figura una posible falla mecánica en el sistema de dirección, aunque las autoridades todavía no determinaron oficialmente las causas del hecho.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que buscará establecer cómo se produjo el accidente y si existieron factores mecánicos o humanos que derivaron en la tragedia. Mientras tanto, el episodio generó conmoción entre vecinos, turistas y comerciantes de la zona costera marplatense.

Con información de Infobae