Feria del Libro 2025 en Neuquén: clima, cómo llegar, y el cronograma completo de autores y espectáculos este domingo

La XII Feria Internacional del Libro de Neuquén ya abrió sus puertas y se extenderá hasta el 21 de septiembre. Conocé las condiciones del tiempo y la grilla de actividades para este domingo 14 de septiembre.

Grilla de autores y expositores este domingo en la Feria del Libro de Neuquén 2025

El cronograma completo y horarios que difundieron desde la organización para este domingo 14 de septiembre:

16 hs | Auditorio Marcelo Marcelo Martín Berbel

La Lic. y Dra. en Psicología, Lorena Etcheverry Domeño presenta «Demencia: cómo cuidarte y cuidarme

» (San Rafael Ediciones)



17 HS | Auditorio Marcelo Marcelo Martín Berbel

Juan Carlos Bolan presenta «Camino al liderazgo» (Ediciones con doblezeta)

18 HS | Auditorio Marcelo Marcelo Martín Berbel

Presentación de «Zainuco, los precursores de la Patagonia trágica», de Juan Chaneton, Segunda edición 2025. Un libro editado bajo política pública por la Municipalidad de Neuquén.

18 HS | Auditorio Irma Cuña

Sebastián Sánchez presenta «No me quiero morir en una cancha» (ArS) cuentos

18 HS | Domo María Elena Walsh

Mauro Tozzi presenta, «Un tal Salva» (Ediciones con doblezeta). Biografía.

19 HS | Auditorio Marcelo Marcelo Martín Berbel

Presentación de Luciano Lutereau «Cada vez que decimos adiós. Duelos, separaciones y despedidas

» (publicado por Letras del Sur).

19 HS | Auditorio Irma Cuña

Hernán Descalzo presenta «La Fórmula del Amor » (ArS) poesía

19 HS | Domo María Elena Walsh

Ruth Ossés presenta «El Confín de los Misterios » (Kuruf) Cuentos y Mitos Patagónicos

20 HS | Auditorio Marcelo Marcelo Martín Berbel

La escritora y periodista Florencia Canale, presenta «La cruzada » (Planeta)

20 HS | Auditorio Irma Cuña

Diego Fabian Gomez presenta «Crónicas de Fútbol Fantástico » (Tinta Libre) cuentos, fantasía.

Los espectáculos en la Feria del libro 2025 en Neuquén este domingo

En cuento a los espectáculos, a las 16, estará la Ronda de Canciones en concierto. Luego, a las 21, subirá al escenario Ailuz. Cerrará a las 22, Jazz and Words.

Feria del Libro 2025 en Neuquén: el clima para este domingo

Este domingo 14 de septiembre habrá una jornada con buenas condiciones del tiempo en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Según informó el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el viento será breve y estará parcialmente nublado.

En Neuquén, la máxima para hoy será de 20°C y el viento será de 22km/h por la tarde y disminuirá hacia la noche.

Cómo llegar a la Feria del Libro 2025 en Neuquén

Para aquellas personas que vengan desde ciudades aledañas, podrán llegar a Neuquén a través de colectivos interurbanos, como los de la empresa KoKo y Pehuenche. En tanto para los que vengan desde provincias, entre las opciones están los colectivos de larga distancia o avión.

Para ir desde el aeropuerto hasta la zona del Parque Central, que es donde se hace a feria, hay algunas opciones. Entre ellas el Tren del Valle y taxis. También en inmediaciones de la estación aérea el colectivo urbano es otra posibilidad.

Diario RÍO NEGRO en la Feria del Libro 2025 de Neuquén

Diario RÍO NEGRO está presente en la feria con un stand de venta de libros, una transmisión especial de RN Radio y sorpresas para todas las edades.

Para los apasionados de la lectura y los libros, Lecton tiene un stand dentro de Globa 1 de la Feria del Libro en Neuquén. El horario de atención al público para la venta de libros es de 14 a 21, todos los días de la muestra.

Como es habitual, los socios de Club Río Negro tendrán beneficios exclusivos y podrán acceder a los descuentos de siempre en cada compra. Así, disfrutarán de promociones imperdibles en Lecton para comprar sus libros favoritos directamente en el stand.

En paralelo, Diario Río Negro está con su renovado tráiler para ampliar las coberturas con programación en vivo desde la feria. Se instalará en el patio gastronómico, donde se realizarán diversas actividades pensadas para todas las edades. Además, se entregarán regalos y merchandising especial a los presentes.

RN Radio también se suma con una propuesta especialmente diseñada para la nueva edición 2025 de la Feria del Libro en Neuquén. Tiene una programación especial, desde las 17 hasta las 21.