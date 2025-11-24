Fiesta de la Manzana 2026: Quién es Emanero, el artista que estará el mismo día que Damas Gratis

La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 tendrá tres noches con participación de artistas nacionales en el escenario principal. La noche del sábado, suma un nombre destacado para la joranda que espera ser de las más convocantes: Damas Gratis y Emanero, el músico argentino que se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la escena urbana.

Quién es Emanero, el artista que estará a la Fiesta de la Manzana 2026 el mismo día que Damas Gratis

Emanero, cuyo nombre real es Federico Giannoni, tiene más de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify. Hizo grandes colaboraciones que en poco tiempo lo posicionaron entre los artistas emergentes más escuchados.

En los últimos años, Emanero experimento en nuevos géneros, especialmente con fusiones que mezclan pop, urbano y cumbia. Esa nueva etapa le permitió llegar a un público más amplio, multiplicando su presencia en escenarios y festivales nacionales.

Canciones como “Creo”, “Bandido”, “No Me Digas Que No” y sus colaboraciones con artistas populares del género tropical lo posicionaron como una figura que supo tender puentes entre dos mundos musicales.

Todos los artistas nacionales que estarán en la Fiesta de la Manzana 2025

Viernes 20 – Noche de Trap

La jornada abrirá con el sonido de la música urbana. YSY A y Neo Pistea volverán a pisar el escenario roquense tras su recordada visita de 2019 junto a Duki como parte del legendario grupo Modo Diablo. Ambos artistas, pilares del trap argentino, llegan con sus carreras solistas consolidadas y una trayectoria de colaboraciones que marcaron a una generación. Sábado 21 – Noche de Cumbia

La segunda noche estará dedicada al ritmo más popular de la Argentina. Emanero, uno de los mayores referentes de la cumbia moderna, compartirá escenario con Damas Gratis, la emblemática banda liderada por Pablo Lescano, ícono indiscutido de la cumbia villera. Domingo 22 – Noche de Pop

El cierre será a pura potencia femenina. Lali y Cazzu, dos de las artistas argentinas más influyentes a nivel nacional e internacional, coronarán la última noche del festival con un espectáculo que promete convocar a miles de fanáticos.

Qué pasará con los artistas regionales en la FNM 2026

Habrá una selección de los mejores músicos y elencos de baile regionales que se presentarán en la Manzana 2026, tanto en el escenario Mayor “Carlos Soria” como en el Regional “Nuestros Artistas”.

“La Fiesta Nacional de la Manzana implica un fuerte impulso al turismo y al comercio local, pero sobre todo es un homenaje a nuestra propia identidad, una experiencia que compartimos en familia o con amigos cuando disfrutamos de espectáculos musicales de primer nivel, paseamos por el Predio, nos encontramos con nuestra cultura, con nuestra historia y las tradiciones valletanas”, expresó la intendenta María Emilia Soria sobre la importancia de la fiesta.