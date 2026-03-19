Llega otro temporal de tormenta y granizo al Valle Medio: ¿cuáles serán las horas más complicadas de la alerta?
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una nueva alerta por tormentas que tendrá gran impacto en Valle Medio, recomiendas a la localidades comprendidas de esta región tomar las precauciones necesarias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó otra alerta amarilla por tormenta que impactará nuevamente en Valle Medio, la región que el lunes registró daños importantes tras atravesar un fuerte temporal que combinó granizo, lluvia y viento.
El Valle Medio bajo alerta
El organismo informó que una vez más el área se verá afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, «algunas localmente fuertes».
Las precipitaciones podrían estar acompañadas por granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, además de frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, que pueden ser superados localmente», se informó.
¿Cuáles serán las horas más complicadas de la alerta?
Según el mapa de alerta compartido por el Servicio Meteorológico Nacional, las principales localidades bajo alerta son:
- Choele Choel
- Lamarque
- Luis Beltrán
- Pomona
- Darwin
- Coronel Belisle
- Chimpay
También se extiende hacia los departamentos vecinos de Pichi Mahuida (Río Colorado) y Conesa, cubriendo gran parte del corredor este y central de la provincia.
Además el organismo resalta que la franja horaria más complicada será durante la tarde, entre las 14 y las 18. Sin embargo no se descarta que las precipitaciones se extienda durante toda la noche.
El SMN recomienda:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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