Frío extremo: se agranda la lista de provincias bajo alerta amarilla desde este sábado, cuáles son

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por frío extremo para distintas localidades en seis provincias. Todas se ubican en el norte del país y estarán afectadas por bajas temperaturas con sensaciones térmicas de varios grados bajo cero.

Según el organismo, el nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Esto implica que, aunque las condiciones no alcancen la severidad de una alerta naranja o roja, pueden provocar efectos leves a moderados en la salud, especialmente si no se toman medidas de precaución.

En este sentido, el SMN emitió la advertencia para Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos.

Foto: SMN.

Una por una, las regiones bajo alerta por frío extremo