Gran operativo para retirar el camión que volcó y generó caos en la Ruta 65 del Alto Valle: qué pasó con el conductor

Gran operativo para extraer el camión que volcó en el Alto Valle.Foto: gentileza Policía de Río Negro

Un camión con semirremolque volcó en la Ruta Provincial 65, también conocida como la Ruta Chica en el Alto Valle, y generó caos en el tránsito debido a que cortó totalmente el paso. Por el siniestro se montó un gran operativo que se retomó este jueves para extraerlo definitivamente del lugar.

Vuelco de un camión en la Ruta 65 y el operativo para extraerlo

El hecho se registró el miércoles minutos después de las 20 a la atura de la chacra 124 de Guerrico, tramo comprendido entre las ciudades valletanas Roca y Allen

El camión era conducido por un hombre que, por razones que aún se desconocen, perdió el control y terminó volcando. El conductor intentó maniobrar el camión para recuperar estabilidad, pero debido a las dimensiones del mismo, fue imposible.

Como resultado, el acoplado quedó atravesado y suspendido sobre la Ruta Provincial, mientras que la parte delantera, es decir la cabina, quedó sumergida en un canal de desagüe.

El camión quedó atravesado en la Ruta 65. Foto gentileza: El Diario De Roca

Según la información brindada por fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO recién en horas de la noche lograron retirar el semirremolque que había quedado en la calzada y lo dejaron en la banquina para que dejara de interrumpir el paso de otros vehículos. Sin embargo, el resto del camión tuvo que permanecer durante toda la noche en el canal.

Recién durante las primeras horas de este 22 de enero se retomó el operativo para extraerlo del lugar. El trabajo requiso la intervención de una grúa de grandes dimensiones por lo que durante varios minutos, se registró un corte de tránsito total en el sector.

Foto: gentileza Policía de Río Negro

Respecto al estado del conductor, se supo que el hombre no presentaba lesiones y se encontraba fuera de peligro. Se ordenó realizarse un test de alcoholemia y el resultado dio negativo.