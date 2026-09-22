Se fue a un boliche en Río Gallegos y dejó encerrada por tres horas a su hija de siete años en el auto

Una niña fue rescatada por efectivos policiales de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, luego de haber quedado encerrada durante horas en el auto tras una orden de su papá, quien se había ido a un boliche de la ciudad.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en las calles Entre Ríos y Zapiola cuando un playero detectó que el auto en cuestión bloqueaba el acceso a la playa de la estación de servicio en la localidad patagónica. Al acercarse advirtió la presencia de la menor dentro del rodado, por lo que dio aviso de manera inmediata a la Policía.

Una niña quedó encerrada en un auto en Río Gallegos

Los agentes lograron abrir el rodado y rescatar a la niña, quien tenía puesto el pijama, y tomó intervención personal de Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Según indicó el medio La Opinión Austral, la pequeña había insistido para que su papá la busque por la casa de su mamá, por lo que el hombre se la llevó y la dejó dentro del auto Volkswagen Gol durante tres horas.

Se explicó que el sujeto le había pedido a la niña que no llame a su mamá y que en una hora volvía, pero el tiempo pasaba por lo que le mandó varios mensajes a su progenitor para que vaya a buscarla, los cuales no fueron respondidos.

Los efectivos lograron localizar al padre en un boliche de la calle Zapiola al 500, donde se le comunicó el operativo, se le realizó el test de alcoholemia y se le secuestró el vehículo.

En tanto, trascendió que hace poco más de un mes, el hermano mayor de la niña estuvo varias horas encerrado en la vivienda de su padre y logró salir por una ventana.

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