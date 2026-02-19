Qué dijo la autopsia de Sofía Devries: confirmaron la causa de muerte de la joven buzo de Puerto Madryn

La Justicia de Chubut recibió los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Sofía Devries, la joven de 23 años que desapareció el pasado lunes mientras realizaba una práctica de buceo en el Golfo Nuevo.

El informe forense confirmó que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, descartando de plano cualquier signo de violencia o participación directa de terceros en el hecho.

Tras el hallazgo del cuerpo este miércoles a 20 metros de profundidad, la investigación liderada por los fiscales Alex Williams y Vanina Botta ingresó en una etapa técnica decisiva. El objetivo ahora es determinar si la tragedia respondió a una contingencia accidental o si existió negligencia por parte de los instructores y la empresa encargada de la certificación internacional que la joven intentaba obtener.

Los resultados de la autopsia y la hipótesis de la descompensación

El examen realizado por la forense Vanina Botta no dejó dudas sobre la causa mecánica de la muerte: ahogamiento. Según los testimonios recolectados en el expediente, Sofía habría sufrido una descompensación durante el ascenso, lo que le impidió llegar a la superficie junto al resto del grupo.

Uno de los puntos que analiza la fiscalía es la declaración de su pareja, quien intentó asistirla bajo el agua sin éxito antes de que la corriente la desplazara. Si bien no hay indicios de criminalidad, la Justicia busca establecer si los protocolos de seguridad fallaron al momento de monitorear el estado de salud y el nivel de pánico de la buceadora a esa profundidad.

Pericias sobre el equipo y los protocolos de seguridad

Con el cuerpo ya localizado en las inmediaciones del Parque Submarino «Hu Shun Yu 809», el Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro de todos los equipos de buceo utilizados en la excursión. Expertos analizarán tanques, reguladores y chalecos para descartar fallas técnicas que pudieran haber precipitado el desenlace.

Los ejes de la investigación técnica:

Falta a los deberes de cuidado: Se investiga si los responsables de la práctica omitieron medidas de seguridad obligatorias.

Se investiga si los responsables de la práctica omitieron medidas de seguridad obligatorias. Certificación PADI: La excursión se realizaba en el marco de una certificación internacional; se revisará si el acompañamiento profesional cumplía con los estándares exigibles.

La excursión se realizaba en el marco de una certificación internacional; se revisará si el acompañamiento profesional cumplía con los estándares exigibles. Testimonios: Se tomarán nuevas declaraciones a los tres buceadores que acompañaban a Sofía y al personal de la embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Sofía Devries, oriunda de Villa Ballester y estudiante de la UTN, era una activa creadora de contenido sobre viajes y bienestar en redes sociales. Su desaparición movilizó a 60 efectivos de la Prefectura Naval y tecnología de rastreo subacuático de última generación durante 48 horas.

En las próximas horas, los restos de la joven serán trasladados desde Chubut hacia la localidad bonaerense de Moreno, donde su familia y amigos le darán el último adiós, mientras la causa judicial continúa caratulada preventivamente como «averiguación de causales de muerte».