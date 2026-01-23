Hasta cuándo rige la alerta por tormenta en Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas por lluvia y granizo este jueves

Las provincias de Neuquén y Río Negro están bajo alerta amarilla climática este 23 de enero de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el temporal combinará tormenta con intensas lluvias, viento y hasta posibilidad de granizo.

Alerta por tormenta en Neuquén y Río Negro

El organismo nacional informó que el «área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes». En algunas localidades de Neuquén y Río Negro ya se registraron algunos efectos del temporal, pero se espera que se intensifique hacia la tarde.

Por otra parte el Servicio Meteorológico Nacional agregó sobre las precipitaciones que «las mismas estarán acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente».

Depende de las regiones bajo alerta, el temporal durará toda la franja horaria de la tarde hasta la noche, esperando una leve mejoría en la madrugada. En otros casos sólo se sostendrá hasta el atardecer.

Para el viernes, el organismo nacional anticipó que ya no habrá alerta, pero remarcó que la inestabilidad climática persistirá, mientras las temperaturas irán en aumento.

Zonas afectadas por la alerta en Neuquén y Río Negro

En Neuquén, las regiones bajo alerta son:

Confluencia

Este de Añelo

Este de Pehuenches

Picún Leufú

Por su parte, en la provincia de Río Negro son:

Este de El Cuy

General Roca

Avellaneda

Pichi Mahuida

Conesa

Meseta de Adolfo Alsina

San Antonio Oeste

Valcheta