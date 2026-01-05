Hasta el 20% de descuento en Neuquén por el pago anticipado del Impuesto Inmobiliario 2026
Las boletas correspondientes al 2026 ya están disponibles y las opciones de pago son anual, semestral o mensual.
La dirección Provincial de Rentas del Neuquén oficializó el calendario fiscal para el Impuesto Inmobiliario 2026. El organismo informó que las boletas ya se encuentran disponibles para su descarga a través del sitio web oficial y detalló las tres modalidades de pago vigentes, con importantes beneficios para quienes opten por la cancelación anticipada.
El esquema busca premiar a los contribuyentes que están al día con sus obligaciones. Según la normativa, aquellos que no registren deuda al 31 de octubre de 2025 accederán a la categoría de «contribuyente cumplidor», lo que habilita bonificaciones extra.
Neuquén: las tres opciones de pago para el impuesto inmobiliario 2026
Pago anticipado anual (la opción de mayor ahorro): Es la modalidad más conveniente en términos financieros. Permite cancelar todo el año en un único pago con un 10% de descuento, al que se le suma un 10% adicional si se trata de un contribuyente cumplidor.
- Vencimiento: 30 de enero de 2026.
Pago semestral: se divide el año en dos tramos. Esta opción mantiene el beneficio del 10% de descuento por contribuyente cumplidor, pero no aplica el descuento por pago único anual.
- 1° Semestre: vence el 15 de enero o el 13 de febrero de 2026.
- 2° Semestre: vence el 15 de julio o el 15 de agosto de 2026.
Pago mensual (12 cuotas): permite financiar el impuesto a lo largo del año. Incluye de manera proporcional los descuentos por buen cumplimiento, pero tiene una particularidad clave: el valor de las cuotas varía según el índice de actualización vigente.
- 1° cuota: vence el 15 o el 30 de enero de 2026.
- Resto del año: los vencimientos operan los días 15 y 30 de cada mes.
Dónde y cómo pagar el impuesto inmobiliario en Neuquén
Para facilitar el trámite, Rentas habilitó múltiples canales de pago. Se pueden abonar las boletas a través de Red Link, Banelco, Interbanking, Rapi Pago, Pago Fácil y Banco Provincia del Neuquén (BPN).
En Rapi Pago y Pago Fácil, el pago podrá efectuarse sin boleta, informando la Nomenclatura Catastral del inmueble. A su vez, quienes tengan adherido el débito automático verán reflejado el débito en la fecha de vencimiento, según la modalidad suscripta.
Para resolver dudas o solicitar más información, el organismo dispuso dos vías de contacto directo:
- WhatsApp: 299-5319943
- Correo electrónico: inmobiliario@dprneuquen.gob.ar
