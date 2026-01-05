Hasta el 20% de descuento en Neuquén por el pago anticipado del Impuesto Inmobiliario 2026

En Neuquén habrá descuentos de hasta 20% por el pago anticipado del Impuesto Inmobiliario 2026. Foto: archivo Matías Subat.

La dirección Provincial de Rentas del Neuquén oficializó el calendario fiscal para el Impuesto Inmobiliario 2026. El organismo informó que las boletas ya se encuentran disponibles para su descarga a través del sitio web oficial y detalló las tres modalidades de pago vigentes, con importantes beneficios para quienes opten por la cancelación anticipada.

El esquema busca premiar a los contribuyentes que están al día con sus obligaciones. Según la normativa, aquellos que no registren deuda al 31 de octubre de 2025 accederán a la categoría de «contribuyente cumplidor», lo que habilita bonificaciones extra.

Neuquén: las tres opciones de pago para el impuesto inmobiliario 2026

Pago anticipado anual (la opción de mayor ahorro): Es la modalidad más conveniente en términos financieros. Permite cancelar todo el año en un único pago con un 10% de descuento, al que se le suma un 10% adicional si se trata de un contribuyente cumplidor.

Vencimiento: 30 de enero de 2026.

Pago semestral: se divide el año en dos tramos. Esta opción mantiene el beneficio del 10% de descuento por contribuyente cumplidor, pero no aplica el descuento por pago único anual.

1° Semestre: vence el 15 de enero o el 13 de febrero de 2026.

2° Semestre: vence el 15 de julio o el 15 de agosto de 2026.

Pago mensual (12 cuotas): permite financiar el impuesto a lo largo del año. Incluye de manera proporcional los descuentos por buen cumplimiento, pero tiene una particularidad clave: el valor de las cuotas varía según el índice de actualización vigente.

1° cuota: vence el 15 o el 30 de enero de 2026.

Resto del año: los vencimientos operan los días 15 y 30 de cada mes.

Dónde y cómo pagar el impuesto inmobiliario en Neuquén

Para facilitar el trámite, Rentas habilitó múltiples canales de pago. Se pueden abonar las boletas a través de Red Link, Banelco, Interbanking, Rapi Pago, Pago Fácil y Banco Provincia del Neuquén (BPN).

En Rapi Pago y Pago Fácil, el pago podrá efectuarse sin boleta, informando la Nomenclatura Catastral del inmueble. A su vez, quienes tengan adherido el débito automático verán reflejado el débito en la fecha de vencimiento, según la modalidad suscripta.

Para resolver dudas o solicitar más información, el organismo dispuso dos vías de contacto directo: