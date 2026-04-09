Historia clínica digital: Río Negro supera los 100 mil pacientes y avanza hacia el sistema integrado

La HSI centraliza la información médica de cada paciente y permite acceder a esta en tiempo real. Gentileza.

Más de 100 mil rionegrinos ya cuentan con historia clínica digital en el sistema público de salud. El dato forma parte del proceso de implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI), una herramienta que permite registrar y consultar información médica en hospitales y centros de salud de la provincia.

El objetivo del plan es alcanzar a unos 280 mil pacientes, que es la población estimada que se atiende en el sistema público. La iniciativa se desarrolla de manera progresiva y contempla su aplicación en los 35 hospitales y cerca de 190 centros de atención primaria.

Actualmente, la digitalización está en funcionamiento en 46 instituciones sanitarias. Participan 829 trabajadores de la salud y se registran más de 400 mil prestaciones cargadas en el sistema.

Cómo funciona la historia clínica digital

La historia clínica digital permite centralizar datos como consultas, diagnósticos, estudios y tratamientos. Esa información puede ser consultada por profesionales de distintos establecimientos, lo que evita la duplicación de prácticas y facilita el seguimiento de los pacientes.

El cambio implica pasar de historias clínicas en papel, dispersas y muchas veces incompletas, a un sistema en red donde los datos acompañan al paciente en cada consulta. “Lo más importante es compartir la información sanitaria, porque el sistema trabaja de manera integrada”, explicó la secretaria de Salud Digital, Giuliana Mangini.

Historia clínica digital: alcance y próximos pasos

El proceso comenzó con una cantidad limitada de hospitales y se fue ampliando en los últimos meses. Según datos oficiales, anteriormente había unas 70 mil historias clínicas digitalizadas en nueve hospitales, lo que muestra un crecimiento en la cobertura.

Además de la historia clínica, el plan incluye el desarrollo de otras herramientas digitales, como la receta electrónica y sistemas de gestión de turnos.

La implementación continuará de forma gradual hasta cubrir la totalidad del sistema público de salud en la provincia.