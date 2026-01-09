Incendios en la Patagonia: Río Negro reforzó el apoyo a Chubut para combatir y controlar el fuego

La zona cordillerana en Chubut está en una situación extrema debido a los incendios forestales. En la segunda semana de enero, brigadistas de la Patagonia no han tenido descanso tratando de contener y controlar el fuego. La situación se desbordó el jueves cuando tuvieron que intervenir la Ruta Nacional 40, entre Epuyén y El Hoyo, porque el fuego se descontroló. Finalmente pudieron contenerlo, aunque el trabajo sigue de manera intensa.

En el lugar trabajan brigadistas de Chubut, Río Negro y Neuquén con asistencia de aviones hidrantes de Santiago del Estero y Córdoba. En este contexto, Río Negro reforzó la cooperación con Chubut para resguardar a la población andina.

Alerta máxima: Cómo es la situación en Río Negro

En el marco de la Emergencia Ígnea vigente en la provincia, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) difundió este viernes un nuevo parte de situación que confirma que Río Negro no presenta ningún foco activo de incendio en su territorio. No obstante, ante las altas temperaturas y las condiciones climáticas adversas, se mantiene el estado de máxima alerta.

La jornada está marcada por temperaturas elevadas en la Zona Andina, con máximas que alcanzan los 29°C, lo que configura un escenario de alto riesgo de incendios forestales. Por ese motivo, desde el organismo provincial insistieron en la necesidad de extremar los cuidados y respetar estrictamente las prohibiciones vigentes.

Según el informe oficial, el índice de peligrosidad es muy alto en Bariloche y Luis Beltrán, mientras que en El Bolsón y General Conesa el riesgo es extremo.

Humo en la región y apoyo a Chubut

Desde el SPLIF aclararon que el humo visible en las zonas de El Bolsón y Bariloche proviene del incendio en la provincia de Chubut, llevando tranquilidad tanto a la población local como a los turistas que se encuentran en la región.

En este contexto, combatientes del SPLIF de los servicios de Luis Beltrán y General Conesa partieron hacia Chubut para reforzar el operativo que combate el incendio activo en Puerto Patriada, consolidando el esquema de cooperación interprovincial.

Desde el gobierno recordaron que ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se debe comunicar de inmediato al 103. Además, toda la información oficial se encuentra disponible en el sitio:

www.veranoseguro.rionegro.gov.ar

Emergencia Ígnea: qué está prohibido

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea está prohibido:

Encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, y en espacios públicos o áreas naturales no habilitadas.

Realizar quemas de residuos de cualquier tipo o uso recreativo del fuego.

Hacer fuego para cocinar fuera de lugares expresamente habilitados o cuando el índice de peligrosidad no lo autoriza.

Con riesgo EXTREMO, está prohibido en todos los casos, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.