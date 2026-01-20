Incendios en la Patagonia: el fuego en Los Alerces se concentra en salvar el sector de Punta Mattos

La Administración de Parques Nacionales (APN), la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut movilizaron 280 miembros de bomberos, brigadistas y personal de rescate para combatir los nuevos focos de incendio en el Parque Nacional Los Alerces. El avance del fuego se concentra en Punta Mattos, al norte del Parque.

El avance del fuego se concentra en Punta Mattos, al norte del Parque. Los incendios se reavivaron en el sector producto de las altas temperaturas y condiciones climáticas adversas, que no solo reactivaron las llamas sino que implican demoras en el avance de los bomberos. Concretamente, se presentaron focos en valles y cañadones. Hasta el momento, el Parque presenta 12.000 hectáreas quemadas.

La temperatura de la zona alcanzó los 30°C y con un porcentaje de humedad del 23%, complicando las tareas del personal. Para monitorear la zona, se habilitó el uso de drones para priorizar la seguridad de los brigadistas antes de su ingreso a los sectores con fuego activo y bancos de humo.

«Estas condiciones incentivaron las múltiples reactivaciones de focos en valles y cañadones, con gran cantidad de humo encajonado durante la mañana, que impidió la operación inicial de medios aéreos, situación que se revirtió al despejarse durante la tarde» mencionaron en el comunicado oficial de Parques Nacionales.

En el lugar trabajan miembros del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, INTA, Vialidad Nacional, Protección Civil del Chubut, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Vialidad Provincial, la Municipalidad de Esquel y la Corporación Nacional Forestal (Conal) de Chile.

La condiciones climáticas complican la tarea de los bomberos (Foto: gentileza)

Focos de incendio en los Alerces: sectores de ruta y accesos afectados

Producto de los derrumbes de material rodante generados por las descargas de agua de los aviones hidrantes, se registraron desmoronamientos sobre la calzada de la Ruta 71. El sector afectado ocupa desde Arrayanes y Quebrada del León.

Ante esta situación, se confirmaron restricciones para circular en vehículo entre Bahía Rosales y Portada Norte. La medida surge como precaución ante la operación de medios aéreos en el lugar. El acceso de Portada Norte se encuentra cerrado momentáneamente.

En el comunicado oficial remarcaron que: «La velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional es de 40 kilómetros por hora, y los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales«.

Para la actividad costera y en el agua, se encuentra restringida la navegación en el lago Futalaufquen en el sector comprendido entre Bahía Rosales y el Brazo Norte, y el paso hacia Lago Krugger y Playa Blanca se encuentra autorizado únicamente por la margen Oeste del lago.

Comunicado Oficial de Parques Nacionales