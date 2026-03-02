¡Increíble! Rescataron a un perro en el mar Chubut: hace cuatro días era buscado por su familia

Un rescate milagroso tuvo lugar en la costa de Chubut. Un grupo de veterinarias salvó a un perro que llevaba cuatro días en el mar. El hecho ocurrió en la zona de El Golfito, cerca de Puerto Madryn.

El animal corría peligro de ahogarse cuando fue visto por las profesionales, quienes tras percatarse del perro en el agua, actuaron con rapidez para sacarlo y ponerlo a salvo. El perro Estaba flotando con dificultad y, según se supo, la familia lo buscaba días atrás tras perderse en la costa.

Al llegar al lugar donde flotaba el perro, las veterinarias lo asistieron y trasladaron a la orilla. Una vez a salvo, verificaron su estado y comenzaron los pasos necesarios para localizar a sus dueños. Poco después la familia acudió al sitio para reencontrarse con su integrante.

Una de las responsables del rescate mencionó lo emotivo del momento, describiendo que el día comenzó como una jornada habitual de trabajo en el agua se transformó en un rescate decisivo y en un final feliz para la familia. “Hoy fue un día hermoso porque además de hacer las cosas que nos gustan, sacamos de mar adentro un amiguito que estaba perdido y por ahogarse» agregó la veterinaria.

El perro fue asistido por las profesionales y regresó con su familia (Foto: @aldanacallaey)

Pasos a seguir ante la desaparición de una mascota

El hecho marcó un momento único para la familia y un rescate exitoso por parte del equipo de veterinarias. Ante este caso el cuerpo de profesionales remarcaron ciertos pasos a seguir al momento de la desaparición de una mascota en algún lugar público.

Iniciar la búsqueda de inmediato. Las primeras horas son clave. Recorrer la zona, preguntar a vecinos y revisar espacios abiertos o cercanos al agua puede marcar la diferencia.

Difundir con datos claros. Publicar fotos recientes, características físicas y un teléfono de contacto en redes sociales y grupos locales.

Dar aviso a veterinarias y refugios. Muchos animales perdidos son trasladados o asistidos por profesionales o rescatistas.

Mantener identificación actualizada: Chapas con teléfono visible, nombre o microchip facilitan el reencuentro.

En zonas costeras, extremar cuidados. Evitar que las mascotas circulen solas cerca del mar y reforzar la supervisión en espacios abiertos.

