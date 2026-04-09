Joaco Martínez de Neuquén, abrirá el show de Jorge Drexler en el Movistar Arena

Joaco Martínez de Zapala será el encargado de abrir el show de Drexler en el Movistar Arena.

El joven cantante Joaquín Martínez, oriundo de Zapala, fue confirmado como el artista encargado de abrir el show de Jorge Drexler en el Movistar Arena el próximo 17 de abril.

La noticia marca un paso clave en la carrera del músico patagónico, que viene de destacarse en La Voz Argentina y de consolidar su crecimiento artístico en los últimos años.

“Nos vemos el 17”, escribió en sus redes sociales, donde también expresó su emoción por presentarse en uno de los escenarios más importantes del país. “No saben lo feliz que me siento de anunciar esto. Gracias a la música y a este corazón soñador que nunca para”, compartió.

De Zapala al escenario nacional

Joaco comenzó su camino musical desde muy joven, en un entorno familiar atravesado por la música. Con guitarras y canciones de folclore como parte de su vida cotidiana, a los 18 años compuso su primer tema, “El Ocaso”, que marcó el inicio de su desarrollo artístico.

Formado en el IUPA, el cantante destaca la influencia de sus docentes y el crecimiento que tuvo tanto en lo musical como en lo personal durante su paso por la institución.

Un estilo propio con raíces folklóricas

Aunque evita encasillarse en un género, su música tiene una fuerte impronta del folclore, combinada con una mirada contemporánea. Entre sus principales influencias aparece justamente Drexler, con quien incluso llegó a compartir una canción.

A lo largo de su carrera, también tuvo la oportunidad de presentarse junto a otros artistas, como Adrián Berra, y de participar en shows con figuras destacadas del rock nacional.

El show en el Movistar Arena representa un salto significativo para el joven artista neuquino, que sigue sumando experiencias en escenarios cada vez más grandes.

“Gracias querido Drexler y equipo por considerarnos para esta velada. Sin dudas será una noche maravillosa”, expresó.