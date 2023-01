La Liga de Veteranos de Cipolletti: más de 20 años como un clásico de los sábados

La Liga de Veteranos de Cipolletti nació en 1996 y sigue vigente después de 26 temporadas consecutivas. Se trata de un campeonato de gran magnitud que desarrolla sus partidos todos los sábados. Comenzó apenas con 8 equipos en el Clausura 96 con jugadores mayores a 35 años. Hoy cuenta con 27 equipos divididos en dos categorías. Mayores de 50 años y mayores de 57 años.

Cada fin de semana se reúnen más de 600 jugadores, principalmente de la ciudad. Además, participan cuatro equipos de Neuquén capital y dos de Allen. El torneo se desarrolla entre marzo y noviembre y está dividido en dos campeonatos, apertura y clausura. Luego se disputa una competencia challenger entre los ganadores para consagrar al campeón del año.

Más de 600 jugadores participan cada sábado en el torneo.

José Quiñones, organizador de la Liga de Fútbol de Veteranos de Cipolletti explicó cómo es el ambiente donde se desarrolla el torneo, «lo que se busca es crear un espacio de sana camaradería entre los participantes en un marco de respeto«.

El torneo comenzó en 1996 bajo la dirección de Deportes de Cipolletti. «Pertenecía a las actividades que desarrollaba el municipio», describió Quiñones. Luego de 20 años, cambió la política municipal y durante el mandato de Tortoriello, se dejó de apoyar a la liga, por lo que dejó de responder a la dirección de Deportes.

El torneo funciona casi como una cooperativa. Todos los equipos comparten el ingreso y los gastos para sostener la liga. José Quiñones, organizador de la Liga de Veteranos de Cipolletti

A partir de ese momento, el torneo tiene un carácter comunitario, «funciona casi como una cooperativa«, detalló el organizador. Todos los equipos se ponen de acuerdo para financiar el campeonato, donde se deben pagar tanto el predio donde se disputa, como la contratación de los árbitros. «Todos los equipos comparten el ingreso y los gastos para sostener la liga», contó Quiñones.

Más allá de la decisión política tomada en 2016, el municipio aporta en la logística. «Nos da pelotas y brinda el espacio de una oficina donde se maneja toda la documentación de los jugadores. Además es quien provee los premios», confirmó.

En su última edición, durante la premiación, estuvo presente el intendente Claudio Di Tella, la presidenta del Concejo Deliberante Silvana Larralde y el secretario de Gobierno Pablo Nuñez para llevar a cabo la entrega de los premios.

Entre las distinciones que entrega la competición, además de trofeo al equipo campeón, se destacan los rendimientos individuales. Hay premios para el arquero con la valla menos vencida y el goleador de la liga.

«El torneo reúne a personas de todo el Alto Valle, además de los equipos de Allen y Neuquén, tenemos jugadores que vienen desde Roca, Centenario, Cervantes, Fernández Oro, entre otras localidades», explicó Quiñones.

En relación a la liga 2023, están pensando en sumar una nueva categoría para mayores de 62 años, «hay jugadores que tienen casi 70 y la idea es que todos puedan competir en igualdad de condiciones», destacó. Y remarcó el interés de los jugadores por participar, «a pesar de la edad, siguen teniendo ganas de jugar, porque no solo se resume en competir. Es ir, jugar, y compartir entre todos el tercer tiempo».

En su última edición, Clausura 2022 “Fermín Díaz”, los campeones fueron San Lorenzo del Mapu en la categoría más de 50 años, y Viejo Barrio Nuevo en más de 57 años.

Los campeones de la categoría +57 años.

Los campeones de la categoría +50 años.

El nombre de esta edición hizo referencia a uno de los principales impulsores de la Liga de Veteranos, sosteniendo durante muchos años con «determinación y valores una actividad que propicia, fundamentalmente, la sana diversión a través del deporte, convirtiendo la cita de cada sábado en una reunión de amigos», explicaron desde la competición.

«Los mejores homenajes se tributan en vida. Y Fermín lo tuvo cuando al dejar de participar activamente, otros continuaron su legado manteniendo en alto los principios que él nunca abandonó y que forman parte de la esencia misma de la Liga», fueron las palabras que compartieron desde el torneo.

Cómo se organiza la prevención sanitaria en la liga

Luego de los reiterados casos de muertes durante los partidos amateurs en la zona, Quiñones aseguró que desde la asunción de Di Tella en Cipolletti, el torneo cuenta con una ambulancia, un paramédico y los elementos necesarios para tratar cualquier caso. «El municipio nos provee una ambulancia que está presente todos los sábados desde que comienza la fecha hasta que termina, para asistir a cualquier jugador que lo necesite, y si es necesario, trasladarlo al hospital», comentó. Y resaltó que el hospital de Cipolletti tiene un convenio con el municipio para que los sábados haya prioridad para atenderse los jugadores del torneo.

Pedimos que sean responsables con su salud José Quiñones, organizador de la Liga de Veteranos de Cipolletti

En relación a los certificados médicos que se presentan en este tipo de competiciones, Quiñones explicó que anteriormente exigían certificado de salud firmado por un médico pero dejaron de pedirlo bajo el argumento de que «son adultos mayores, y el certificado se firma un día pero no sabemos si en un tiempo puede pasar algo, nadie está exento, pedimos que sean responsables con su salud principalmente». Y confirmó que luego de la pandemia, exigieron certificado de vacunación COVID-19. Además, aseguraron que en esta temporada 2023, lo exigirán también, «más allá de que parezca que se hayan calmado las cosas, creemos que es necesario».

Ante la pregunta sobre algún caso para lamentar en el torneo, Quiñones destacó que «por suerte, nunca tuvimos casos complicados, solo una vez en todo este tiempo tuvimos que derivar a un jugador al hospital, pero no pasó a mayores».

Cómo se preparan durante el verano

Más allá de que la Liga de Veteranos de Cipolletti no cuenta con una edición de verano, Quiñones explicó que la mayoría de los equipos participantes, disputan en conjunto un torneo privado en la temporada estival «para no perder el ritmo y que no sea tan difícil el regreso en marzo», concluyó.

El 14 de enero comenzó el torneo de verano privado, en el que más de diez equipos pertenecientes a la Liga de Veteranos, están participando. Tiene un formato similar a la liga y también se disputa los sábados.