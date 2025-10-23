La madre de Yessica no pierde la esperanza: confía en que está con vida y asegura que no fue arrastrada por el río Limay

Mirna Terraza sigue firme con la búsqueda de su hija Yessica Antilo, la nena de 10 años que desapareció hace aproximadamente diez meses cuando estaba junto a su hermano en un brazo del río Limay, en Balsa Las Perlas. La mujer en diálogo con RADIO RÍO NEGRO sostiene la hipótesis de que Yessica sigue con vida y asegura que no pudo haber sido arrastrada por la corriente.

Esta semana se hallaron dos cuerpos en ríos de la región, el primero fue en el río Negro cerca de Conesa y el segundo fue en el río Neuquén, cerca de El Chañar. La situación generó alarma y también despertó el recuerdo de un caso que hasta el momento sigue sin resolverse: la desaparición de Yessica Antilo en Balsa Las Perlas.

La nena de tan solo 10 años desapareció el 7 de enero. Ese día se encontraba nadando en el río Limay junto a su hermano cuando fue arrastrada por la corriente. Si bien se montó todo un operativo para poder rescatarla, la pequeña nunca fue hallada y su madre vive desde entonces en una completa agonía, aunque mantiene la esperanza.

La madre de Yessica cree que su hija fue secuestrada

En una nueva entrevista realizada por RADIO RÍO NEGRO, Mirna «Katy» Terraza expresó que está convencida de que su hija está desaparecida, pero con vida. No cree que se haya ahogado porque asegura que no fue arrastrada por el río Limay.

La mujer sostiene que hay algo más detrás de la desaparición de su hija y apuntó a que pudo haber sido secuestrada. «Como mamá tengo muchas preguntas y aún no tengo ni una respuesta», señaló.

Terraza reveló que la investigación descartó dos posibles causas entre las que se incluye mensajes telefónicos que ella recibió a pocos días de la desaparición de su hija. Pese a que fue descartado por los investigadores, la mujer cree que los textos fueron enviados por Yessica y que fue ella intentando comunicarse de una «manera única»: «Ella se comunicaba a través de símbolos, apretándole el teclado de los teléfonos. Nadie más sabía cómo se comunicaba mi hija con nosotros», señaló.

En cuanto a los rastrillajes para dar con Yessica, la mujer contó que las fuerzas realizaron búsquedas intensas que cubrieron hasta 70 millas náuticas pero pese a esto, no se ha encontrado rastro de la nena lo que le resulta extraño en comparación con otros casos de ahogamiento en la zona. «Hubieron muchos ahogados y todos han aparecido en dos o tres días, una semana a lo mucho y mi hija hasta ahora no», resaltó.

Terraza señaló que la causa está actualmente «caratulada como posible trata» y reiteró su teoría de que cree que hubo un secuestro: «Mi hija ahogada no está», sostuvo.