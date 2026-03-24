La Serenísima tiene nuevos dueños: las dos empresas que se quedaron con el 100% de la empresa láctea  

Luego de varios meses de negociaciones, la multinacional Danone y la firma argentina Arcor lograron un principio de acuerdo para adquirir la totalidad de Mastellone Hnos., compañía detrás de la reconocida marca La Serenísima. El acuerdo, que aún no fue oficializado, marcaría el control absoluto del negocio por parte de ambas empresas.

Aunque el anuncio oficial aún no fue confirmado, se espera que se concrete en los próximos días. El acuerdo pondría fin a un proceso que estuvo cerca de judicializarse debido a las fuertes diferencias entre las partes.

Una negociación al límite

El camino hacia este acuerdo no fue sencillo. Durante gran parte del proceso, las conversaciones estuvieron trabadas por la diferencia en el valor de la compañía. Por un lado, los actuales accionistas —la familia Mastellone y el fondo Dallpoint— pretendían una cifra cercana a los 250 millones de dólares por la participación mayoritaria. En contrapartida, la oferta de los compradores se ubicaba muy por debajo, rondando los 40 millones.

Esta distancia generó un escenario de alta tensión que incluso abrió la puerta a una posible disputa judicial, tanto en el país como en España, donde se encuentra bajo jurisdicción el contrato. Sin embargo, la intención de evitar un litigio permitió que las partes continuaran dialogando hasta alcanzar una salida negociada.

Unificación y estrategia

Detrás de la operación hay un objetivo claro: consolidar todos los negocios vinculados a La Serenísima bajo una misma estructura. Actualmente, Mastellone Hnos. concentra la producción de leche fluida, quesos y manteca, mientras que Danone Argentina maneja categorías como yogures, postres y productos refrigerados, en muchos casos bajo esquemas de marca compartida.

La integración total permitiría avanzar hacia una estructura más eficiente, con mayor escala y control sobre la cadena de valor, en lo que las compañías denominan internamente una “La Serenísima unida”.

Un sector en transformación

El movimiento se da en un contexto desafiante para la industria láctea, marcada por la caída del consumo, el aumento de costos y el avance de segundas marcas. Estos factores vienen impulsando procesos de concentración en el sector.

En ese escenario, la adquisición del control total de Mastellone no solo redefine una sociedad histórica, sino que también busca reposicionar a la compañía frente a un mercado cada vez más competitivo.

Fin de una etapa histórica

De confirmarse la operación, se cerrará un ciclo para la familia Mastellone, protagonista durante décadas de la principal empresa láctea del país, fundada en 1929 y convertida en un símbolo del consumo masivo argentino.

Al mismo tiempo, se abrirá una nueva etapa bajo el control total de dos grandes jugadores del mercado global, con el tándem Danone–Arcor como eje central del negocio lácteo en Argentina.