La terminal de Viedma renueva el playón y se prepara para abrir antes de fin de año

Este martes, la Municipalidad de Viedma licitará la pavimentación de la plataforma de maniobras de la nueva terminal. Foto: Marcelo Ochoa

Este martes, la Municipalidad de Viedma licitará la pavimentación de la playa de maniobras de la nueva terminal de ómnibus, una de las dos intervenciones que todavía resta completar para su puesta en funcionamiento.

Desde Obras Públicas confirmaron que el objetivo de estrenar el edificio a fin de año se mantiene, mientras avanzan los trabajos pendientes y se prepara la última licitación para calefaccionar el edificio.

Mejoras externas en la terminal de ómnibus de Viedma

La nueva licitación complementará los trabajos internos, iniciados durante septiembre, con la ejecución de la playa de maniobras de colectivos ubicada sobre el ingreso por calle La Madrid y el egreso por calle Parisi.

El presupuesto oficial es de $226 millones, equivalente a unos 146 mil dólares, e incluye tanto la obra de pavimento como la construcción de dársenas, cordón cuneta y modificaciones en la zona de egreso de los colectivos en un plazo máximo de 90 días.

Últimos detalles para el estreno: «estamos con todos los cañones apuntando ahí»

En entrevista con el Diario RÍO NEGRO, el secretario de Obras Públicas, Juan Domínguez, señaló que, tras la licitación de la playa de estacionamiento, solo resta calefaccionar el edificio.

Además, indicó que el Municipio ya está trabajando en los pliegos correspondientes y ratificó que se proyecta su inauguración antes de fin de año. «Estamos con todos los cañones apuntando ahí», sentenció Dominguez.

Obras paralelas y mejoras internas iniciadas en septiembre

La nueva licitación se suma a las obras internas del edificio que se iniciaron en septiembre con un presupuesto original de $507, equivalente a 330 mil dólares, que finalmente fue adjudicado a la firma Vero SRL por un presupuesto 19,5% superior.

Avances en la refacción y ampliación de la terminal de ómnibus de la capital de Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa

En este sentido, la propuesta única recibida para las mejoras internas de la terminal se sostiene dentro de los márgenes del 20% establecidos en el convenio, concretando el mismo.

De este modo, se espera que antes de culminar el año se finalicen las intervenciones para que la nueva terminal de Viedma comience a operar.