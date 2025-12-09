La UNESCO declaró al Cuarteto como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró al Cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así lo anunciaron desde la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, que celebraron esta acción.

El Cuarteto ya es Patrimonio Cultural de la Humanidad

La distinción se conoció hoy en el marco de la vigésima reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO que se realiza este año en Nueva Delhi (República de la India), durante la cual se examinaron las candidaturas de 68 elementos presentadas por 78 Estados.

El Cuarteto fue incluido dentro del listado de patrimonio cultural inmaterial, que contempla tradiciones orales, artes escénicas, prácticas sociales, rituales, festividades, conocimientos y habilidades que comunidades, grupos e individuos reconocen como parte de su identidad cultural.

Desde la Secretaría de Cultura, la subsecretaria de Patrimonio Cultural Liliana Barela expresó su satisfacción por el logro obtenido y precisó que con esta declaración del Cuarteto suman cuatro las manifestaciones argentinas incorporadas en el listado: el Tango junto con Uruguay, el Filete porteño y el Chamamé.

«Es un camino largo porque lleva mucho tiempo, pero exitoso al fin, que difunde una de nuestras manifestaciones hacia el exterior y promueve la curiosidad y el turismo», dijo Barela. «Estar en la lista significa estar conectados y en relación a esta cultura abierta de vincularnos con el mundo es una de las políticas que más favorece», agregó.

La funcionaria integró el equipo de expertos que llevó adelante otras postulaciones en años anteriores y que fueron también aprobadas, entre ellas, el Chamamé y el Tango, así como la declaración de Patrimonio Mundial de los parques naturales de Ischigualasto y Talampaya en La Rioja.

Tras la difusión de la declaración, la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (CONAPLU) trasmitió «en nombre de la República Argentina», el «profundo agradecimiento por la decisión de inscribir al Cuarteto: música, danza y letras de la Ciudad de Córdoba en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad».

«Este reconocimiento honra a una comunidad viva, plural y profundamente creativa, que desde hace más de ochenta años hace del Cuarteto un espacio de encuentro, alegría y expresión colectiva», señalaron desde la CONAPLU a la vez que destacaron «el riguroso trabajo realizado» por el Comité Argentino del Patrimonio Cultural Inmaterial y los órganos evaluadores.

Cuáles son los pasos para lograr la inclusión en el listado de la UNESCO

Desde el 2003, la UNESCO dispuso la conformación del listado para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Argentina adhirió en 2005. A diferencia de los objetos y monumentos, se abocó a las formas de patrimonio «vivo» transmitido de generación en generación y cuya evolución está ligada a las de las comunidades.

Según explicó la subsecretaria Barela, el proceso para llegar a la presentación de la candidatura en la UNESCO comienza con la elevación ante los organismos de Cultura de Nación que analizan cada una de las opciones y realizan correcciones junto con los expertos de Cancillería, de la CONAPLU y de la Dirección de Bienes y Sitios Culturales.

Una vez superada esta etapa, se gira hacia la secretaría de Educación o al Ministerio responsable de las relaciones con la UNESCO quien debe firmar las postulaciones y trasladarlo, a su vez, a Cancillería y, desde allí, a la sede de la UNESCO en París.