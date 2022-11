Después de las heladas, hay reunión de productores para pedir medidas ante las grandes pérdidas

Las últimas heladas en la región afectaron un gran porcentaje de la producción frutícola. Según explicaron los productores, los daños fueron “importantes”, por lo que convocaron a una reunión en la Secretaría de Fruticultura de Allen. Desde la Asociación de Productores del Alto Valle anticiparon algunas de las medidas que implementarán.

Confirmaron que la reunión se realizará mañana, miércoles, a las 19, en el predio Las Marías de Allen. Están invitados socio y no socios. El objetivo es dar tratamiento a la urgente situación que atraviesan los productores sumados a las fuertes heladas que se produjeron durante los últimos días en la zona.

En el Valle se producen diferentes tipos de cultivos que fueron afectados por las fuertes heladas. Uno de los productores de Cipolletti, Carlos Carrasco explicó: “los productores venimos de una seguidilla de heladas que culminaron anoche. Los daños fueron importantes, yo tengo el 80% de la producción de la chacra afectada, pero la pera en todas sus variedades fue la más perjudicada”.

Señaló que es difícil estimar pérdidas, pero no es menos del 20% en todo el Alto Valle. Se estima que son más de 600 los productores afectados por las heladas. Según Carrasco, “150 de ellos, con esta helada se funden”. Además, puntualizó que hay que considerar que los productores tienen «el 70% del costo de la producción gastado y eso se perdió”.

El productor indicó que realizarán una asamblea en Allen para evaluar las próximas acciones a seguir. “Estamos realizando una convocatoria para reunir a los productores porque así no se puede seguir más. La naturaleza, los precios que no alcanzan ni siquiera para cubrir los costos y la pura charlatanería de los funcionarios que dicen lo que van hacer, pero no hacen nada, hacen necesario que los productores tomemos medidas y comencemos con la lucha, es el único camino que nos queda”, finalizó.

Pérdidas del 50 al 100%

Desde la Asociación de Productores del Alto Valle, Carlos Borocci expresó en un comunicado de prensa que la helada ha provocado importantes daños en los montes frutales.

Informó que las heladas son tardías y las pérdidas irreparables en todo el Alto Valle. “En algunas chacras hay cuadros que se vieron afectados al 50% en otros al 100%. Esto se debe a los diferentes factores que hacen que el clima se comporte de manera distinta”.

La asociación ha comenzado con las gestiones ante las autoridades locales, provinciales y nacionales para prevenir intimaciones, juicios, y otras medidas, como así también gestionar los recursos para sostener las unidades productivas.

Ahora, buscarán obtener financiamiento para mitigar los daños y obtener ayuda para el proceso de cosecha que se avecina. “En lo primero que debemos trabajar es en evaluar los daños, y a partir de ahí tomar medidas para evitar que caigamos en juicios por la falta de recursos. Si falta cosecha no hay financiamiento y, por lo tanto, el productor no va a poder sostener la mano de obra y el Estado deberá intervenir para sostener la fuente laboral”, manifestó Borocci.

Explicó que las medidas deben incluir programas de ayuda para la cosecha y recuperación productiva para levantar la cosecha ya que no se obtendrá la mejor calidad. “Los financiamientos deben venir de forma inmediata, otro punto puede ser eliminar las contribuciones patronales y apoyar con fondos frescos para la cosecha”.

También, dijo que desde la asociación iniciaron con un proceso de recepción de las declaraciones juradas para ser presentadas en la Secretaría de Fruticultura de la provincia de Río Negro a la brevedad. En un comunicado expresaron “solicitamos un tratamiento urgente para enfrentar las necesidades que tienen los productores y demás integrantes de la cadena productiva, a los fines de que se decrete la emergencia o desastre según corresponda”.