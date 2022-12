Limitan la venta de alcohol en el centro de Neuquén para la final del mundial de Qatar

Los festejos en el monumento de San Martín tras los triunfos de Argentina, pese al control policial, han desatado varios disturbios y eso llevó a que los locales de alrededor tomen ciertas medidas preventivas para el próximo partido que se jugará el domingo 18. Los comercios del centro del Neuquén no podrán vender bebidas alcohólicas para llevar; van a prohibir el baño a personas que no sean clientes; y en algunos casos, permanecerán cerrados.

La euforia por la Scaloneta en el Mundial de Qatar 2022 ha traído sus pros y sus contras para los almacenes, confiterías y bares que hay en el centro de Neuquén. La situación de los comercios es ambigua, para algunos las ventas fueron buenas, pero para otros el ambiente festivo generó que muchos clientes solo ingresen a los locales para comprar bebidas alcohólicas o utilizar el baño sin consumir.

Ramiro de McFly, un restaurante de Neuquén ubicado sobre calle Mtro. Joaquín González 47, comentó a RÍO NEGRO que durante los primeros partidos de la selección Argentina habían dispuesto un televisor para que los clientes pudieran comer y ver el juego. Sin embargo, una mala experiencia los hizo tomar la decisión de cerrar sus puertas los días que juega Argentina.

«Nos pasó que en una mesa de afuera estaban cuatro personas que eran amigos consumiendo y de repente se pusieron a pelear, tiraron vasos y sillas. Una situación muy tensa que no generó un buen ambiente para los mozos y las demás personas», comentó Ramiro y agregó «había mucho conflicto con el alcohol porque quieren comprar para llevarse o también porque quieren entrar al baño y se enojan si no los dejas o les vendes lo que quieren».

En este sentido explicó que el área de Comercio les prohibió vender alcohol para llevar y si bien lo explican, no todos entienden. Por esta razón desde que empiezan los partidos, permanecen cerrados para evitar cualquier problema con las personas: «nos perjudica por que no tenemos ganancias durante esas horas pero si dejamos abierto también tendríamos pérdidas porque rompen cosas y todo cuesta plata».

En diagonal a McFly se ubica otra confitería, Dulce Malvina, donde uno de los gerentes comentó que durante los partidos ellos permanecen abiertos pero se han enfrentado a varias situaciones con quienes participan del festejo. «Nos pasó que había una persona re impotente queriendo pasar el baño y cuando le dijeron que solo era para clientes, de mala manera empujó a su hijito para que se siente en una mes», comentó el gerente y agregó «hubo gente que se peleó acá adentro, y también empujaron a una moza».

El gerente comentó que ellos eligen permanecer abiertos por quienes se acercan como clientes, y explicó que los conflictos se generan por las personas que ingresan desde los festejos, quienes a veces no buscan consumir, solo ingresar al baño.

En vista de los antecedentes, varios comerciantes aclararon que el ingreso al baño son solo para clientes y que la venta de bebidas alcohólicas se limitará a personas que van a permanecer dentro del comercio, en el caso de las confiterías.

Las ventas durante los partidos de la Scaloneta

Si bien algunos lugares mencionaron las malas experiencias con la hinchada tras los festejos que reúne a una multitud de personas en el monumento a San Martín, otros comentaron que tuvieron buenas ventas. Para algunos lugares como Hells Pizza en la Diagonal 25 de Mayo 66, o el Kiosco Alvear en Marcelo T. de Alvear 10 aumentaron sus pedidos durante los partidos y después de los mismos.

Desde el Kiosco Alvear expresaron que ellos no se vieron envueltos en ningún tipo de conflicto y abrieron en horario normal. Aclararon también que no venden bebidas alcohólicas porque no cuentan con esa autorización, pero aún así sus ventas aumentaron en productos como: golosinas, gaseosas o masitas. «En un día normal tenemos 100 personas y esos días vendemos mucho más, porque pasamos a mil personas o más», explicaron.

Juliana de Hell´s Pizza contó que ellos permanecen abiertos ofreciendo una pantalla para ver al público. A diferencia de otras confiterías, detalló que no tuvieron conflictos mayores y en todos los casos, la policía se acercó enseguida. En cuanto a las ventas explicó que aumentaron sobre todo en bebidas alcohólicas, pero no tanto como el consumo de pizzas, su producto por excelencia.

Otros almacenes de alrededor dialogaron con RÍO NEGRO y comentaron que sus ventas aumentaron también en productos con alcohol y también en los sin alcohol en el caso los niños o niñas. Por ejemplo para la previa de los partidos, mucha gente se acercó -en el caso de Best Food, restaurante de Neuquén- a encargar sus picadas y cervezas.