Lolin Rigoni y la resistencia en Neuquén para saber qué pasó con los desaparecidos

«Volvemos a la plaza porque somos resistentes y no nos han vencido, porque luchamos por los 30 mil», dijo Lolín Rigoni esta tarde, en una nueva ronda de los terceros jueves en Neuquén, de las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle.

Con 99 años cumplidos y a pleno rayo de sol, con una gran fortaleza bajo el pañuelo blanco, Lolín recibe saludos, pregunta por la salud de todos y las actividades previstas, cumple con una vuelta en torno al monumento a la Madre neuquina, en Olascoaga y Vuelta de Obligado, y luego se sienta un rato a la sombra mientas el resto de los militantes, sigue girando por sobre las huellas blancas de los pasos de las Madres.

Mientras espera al resto, hay tiempo para hablar un rato y hasta leer un cuento a un pequeño inquieto.

«Hay muchas Madres que estuvieron, como Inés (Ragni) y como Beba (Mujica) y aunque yo no esté, esto va a seguir, verdad?», preguntó Lolín al público a su alrededor y de inmediato agregó que «esto es caerse, levantarse y volver a caminar «.

Lolín Rigoni repudió la represi´n a los jubilados y recordó la convocatoria a las marchas del 8 M y del 24 (foto Cecilia Maletti)

Insistió en que «los estamos buscando y nunca nos vamos a olvidar» de los desaparecidos. Lolín conoce del cierre de espacios de Memoria y de la afrenta del gobierno de Javier Milei contra la actividad de los organismos de Derechos Humanos, sin embargo, aclaró que no hablaría del presidente porque «las Madres, no hacemos política. Nos pasan muchas cosas: a los gobiernos que quieren volver todo para atrás y no quieren saber nada de los derechos humanos, le estamos demostrando que acá, no«, destacó.

En el micrófono abierto al término de la ronda, se repudió la represión contra los jubilados por el reclamo de los medicamentos que cayeron de la gratuidad y las jubilaciones.

Es muy injusto», aportó Lolín, yo soy jubilada, los jubilados con pensiones miserables que reclaman, cómo ir en contra de eso«, se preguntó en tanto agregó que «ellos critican que las leyes no los favorecen, después de haber trabajado mucho, es imposible vivir si no tenemos una familia que nos ayude», explicó.

La ronda en torno al monumento de la Madre en Neuquén busca reeditar la constante búsqueda de los que no están (foto Cecilia Maletti)

«La próxima ronda, será pocos días antes del 24″, se recordó desde el grupo de Apoyo a las Madres. En el lugar se destacó la organización del 8M en Neuquén y la marcha de la mujeres con un mismo itinerario y una convocatoria única, en tanto desde las artistas plásticas, en el grupo de Mujeres y Memoria, se convocó para el sábado a las 9 en Winter y Primeros Pobladores, donde se hará un mural con las mujeres en situación de calle.

«Hay que seguir a pesar de todos los obstáculos, gracias , muchas gracias», expresó Lolín