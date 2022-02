Malas noticias: Neuquén bajo alerta por tormentas y rutas que siguen complicadas

El panorama que presentan las tormentas para este lunes es el peor. En los alrededores de Chos Malal hay alerta naranja y casi todo el resto de la provincia de Neuquén está bajo alerta amarilla. Aunque se rehabilitó el tránsito en algunas rutas, hay otras intransitables o con circulación permitida con máxima precaución. Se tuvo que aislar y asistir a familias en distintas localidades.

El director de Defensa Civil de Añelo, Héctor Leiva, informó que tuvieron que evacuar a 28 vecinos. Detalló a AM550 que fueron alojados en el salón de usos múltiples de Cultura. Puntualizó que comenzaron a sufrir la tormenta ayer, alrededor de las 16. Tuvieron que cortar la luz en algunos sectores y se registraron inundaciones por la saturación de los desagües pluvioaluvionales.

Detalló que esta mañana estaba cortada la Ruta 1 en dirección a Chihuido y que las 7 y 5 estaban transitable, con algo de barro en la calzada, algo similar a lo que ocurría en la 17, entre Sauzal y Portezuelo, donde Vialidad trabajando.

En Rincón de los Sauces también hubo familias evacuadas, indicó la intendenta Norma Sepúlveda. Aclaró que aún no tenía la cifra total y que no fueron todos los integrantes porque habitualmente no se quiere dejar sola la casa. Desde Defensa Civil provincial se contabilizaron, hasta el momento, 17 familias evacuadas.

La intendenta agregó que se inundaron casas, comercios y el Municipio, que tuvo que suspender la atención este lunes. «El 80% de las viviendas seguramente estuvo con agua adentro del domicilio», estimó.

«Una vez más desastre dejó» lamentó Sepúlveda, en diálogo con LU5, y remarcó la urgencia de las obras planteadas para evitar el azote del agua cada vez que las tormentas colman los cañadones que la atraviesan.

Esta mañana, desde el Municipio de Rincón se avisó que «por rotura de acueducto y diversos caños, se percibirá faltante de agua» y «se verá afectado el servicio de cloaca por la avería del caño principal de descarga».

En Neuquén capital se señaló al problema de la acumulación de basura como la culpable de tapar los desagües, lo que provocó que se acopiara agua en las calles. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, indicó que los principales problemas se dieron en el Bajo, en el barrio Villa María, en Belgrano y en Barrio Nuevo.

«Llovió 30 milímetros en una hora y media, y 35 en total hasta las 2 de la mañana que mermó la lluvia”, informó Baggio y agregó que en total al año llueven en la capital neuquina 200 milímetros: “llovió el 15% de lo que llueve en un año, en hora y media”.

Desde el Municipio se informó que actualmente están en asistencia «solo 4 familias, 2 autoevacuadas a casas se familiares y 120 asistencias con nylon».

Desde Defensa Civil provincial y el Ministerio de Desarrollo Social publicaron que se trabajó para ayudar a vecinos de la capital, Añelo y Rincón de los Sauces, aunque no se detalló la cifra.

El cambio climático llegó para quedarse», advirtió el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio.

Neuquén bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas para casi toda la provincia de Neuquén.

Para la zona de Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú hay alerta amarilla durante todo el lunes. Desde el organismo se adelantó que «el área será afectada por lluvias de variada intensidad. No se descarta la ocurrencia de tormentas eléctricas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, pudiendo ser superados en forma puntual».

En el caso del norte neuquino, el alerta se vuelve naranja durante la tarde. Para el Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas se esperan «lluvias persistentes que pueden ser localmente fuertes. No se descarta la ocurrencia de tormentas eléctricas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, los cuales pueden ser superados de manera local».

Estado de rutas y cambios de recorridos de colectivos

Según el último parte de Vialidad provincial, emitido este lunes a las 9, la mayoría de las rutas de Neuquén están transitables con precaución. Se detalló que los pasos internacionales Icalma, Hua Hum y Mamuil Malal están intansitables.

Desde Defensa Civil se informó durante la medianoche que se volvía a permitir el paso por la Ruta 237, entre Arroyito y Villa El Chocón. Desde Rincón de los Sauces se indicó que también se podía transitar por las Rutas 5 y 6, pero no con vehículos livianos. En Añelo informaron que la Ruta 1 estaba intransitable esta mañana.

Además, el Municipio de Neuquén modificó los recorridos de los colectivos de los ramales 5A, 5B y 102. Se detalló que «las líneas 5A y 5B no están ingresando al sector de los Álamos y realizan un desvío por las calles Lázaro Martínez, Obrero Argentino y Figueroa. Además, la línea 102 no ingresa a la cabecera, llega al puente Balsa Las Perlas».

Sobre los recorridos de la empresa Pehuenche se aclaró que «ingresaron los primeros dos servicios de la línea 17 y el resto de los servicios no entrarán».

Incendios en Aluminé

Desde Aluminé Televisión se informó que se produjeron tres incendios a causa de las tormentas. Vecinos detectaron que una araucaria se incendiaba a causa de un rayo, entre Pulmarí y Pampa Linda. Otro rayo partió un pino en Relen y otro cayó en Ruca Choroy, en la zona de Cochico.

Se indicó que trabajaron brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y CORFONE, ICE del Parque Nacional Lanín e integrantes de la Comunidades Mapuche Catalán y Aigo.

Los incendios fueron controlados y hoy continuaban las tareas.

Ayer se evitó la propagación de tres incendios causados por rayos en la zona de Aluminé. (Foto Aluminé Televisión).-