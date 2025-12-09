Marcha de la Resistencia en Neuquén: las Madres de Plaza de Mayo lanzaron la convocatoria para este miércoles

La Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle lanzó una convocatoria para realizar una movilización en el contexto de los 45° de la Marcha de la Resistencia. La actividad se hará este miércoles 10 de diciembre en Neuquén capital.

La concentración será a las 20 en el monumento a la Madre que se ubica en el cruce de la Avenida Olascoaga y San Martín. «Los Derechos no se negocian. Se conquistan y se defienden en las calles», es el lema de la movilización.

Se trata de una fecha conmemorativa dado que el 10 y 11 de diciembre de 1981, en plena dictadura cívico- militar- se llevó adelante la primera Marcha de la Resistencia en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. En aquel entonces más de 150 madres se movilizaron durante 24 horas pese al estricto control policial que intentaba impedir su paso reclamando por la aparición de sus hijos.

Cómo cada año se espera que la marcha de este miércoles sea acompañada por organizaciones sociales, sindicales y vecinos en general.

Otras actividades que se realizarán en Neuquén

Según la información publicada en Diario RÍO NEGRO, el mismo 10 de diciembre, pero en horas de la mañana, habrá actividades como la reposición de las baldosas de la Memoria, la que lleva los nombres de las estudiantes desaparecidas Alicia Pifarré y de Anibal Martínez Durán en la vereda de calle Independencia.

En la convocatoria se informó que habrá una recorrida por el reacondicionamiento del «circuito de la Identidad» y de los hitos de Nación, en el centro clandestino «La Escuelita» (Lanín y Chaco), en la ex U9 sobre calle Entre Ríos y en la policía Federal, en Santiago del Estero.