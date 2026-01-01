Más de 13 mil usuarios sin luz en Buenos Aires pese a que bajó la temperatura

Más de 13 mil usuarios hay sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a pesar de que bajó de manera drástica la temperatura a comparación de lo ocurrido el martes y miércoles, donde las máximas superaron los 39 grados.

Con una temperatura que alcanzará los 30 grados, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que en lo que va del 1° de enero de 2026 hay más de 13 mil clientes de Edenor y Edesur que no tienen energía eléctrica.

Buenos Aires sin luz: zonas sin servicio desde el 31 de diciembre

Los más afectados son los de la compañía de Edesur, que desde los primeros minutos del 31 de diciembre fueron damnificados por un problema en la Subestación Bosques que provocó que casi un millón de usuarios no tengan luz.

Desde la compañía marcaron que “el suministro será restablecido en etapas”, aunque para mitad mañana todavía se registraban 8769 usuarios sin servicio.

Aunque el suministro se fue restableciendo a lo largo de la jornada, hubo muchos clientes que perdieron comida o electrodomésticos, según dijeron medios de Buenos Aires.

Aunque se esperan varios días sin temperaturas extremas, las autoridades solicitan la ayuda de los usuarios para evitar masivos cortes de luz para el verano

Noticias Argentinas