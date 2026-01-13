“Me pasó un bebé de seis meses por los pies”: dramático rescate de un vendedor de churros en el meteotsunami

Los testimonios de quienes presenciaron el meteotsunami en el sudeste bonaerense describen una situación de caos absoluto que superó cualquier previsión meteorológica. Oriana, una turista que vacaciona habitualmente en la zona, y Matías, un vendedor de churros y pescador artesanal, reconstruyeron para la señal Crónica TV los minutos de terror en los que el mar subió del nivel de las rodillas al cuello en apenas cinco segundos.

¿Cómo fue el rescate del bebé y qué sucedió en las zonas sin guardavidas?

Matías, quien se encontraba en la zona de Camet Norte, relató que el mar se retiró unos 150 metros antes de que regresaran tres series de olas de gran magnitud. «Me pasó un bebé de seis meses por los pies; lo manoteé del bracito y me lo cargué como una bolsa de papa porque yo tenía el agua hasta el pecho», describió el vendedor, quien detalló que la familia del lactante se encontraba durmiendo al pie del acantilado al momento del impacto. El testigo subrayó que en ese sector no había presencia de guardavidas, lo que obligó a los presentes a ayudarse entre sí mientras el agua destruía puestos de licuados y carros de mercadería.

¿Qué impacto tuvo el fenómeno en los balnearios de Santa Clara?

Por su parte, Oriana relató que el fenómeno fue masivo y repentino, afectando incluso a quienes se encontraban bajo sus sombrillas. La joven presenció cómo los guardavidas y surfistas locales rescataron a más de 30 personas que estuvieron a punto de ahogarse en balnearios como Costa Corvina y Summer. Según su testimonio, en el balneario Summer se produjeron las situaciones más trágicas, incluyendo el deceso de un hombre tras golpear contra las escolleras y el caso de otra persona que sufrió un paro cardíaco por el susto.

¿Existen reportes de personas desaparecidas tras el paso de la ola?

Durante la transmisión, el vendedor de churros alertó sobre la búsqueda desesperada de un menor de edad. «Hay una criatura de 12 años desaparecida que todavía la madre está buscando; hasta que yo salí de la playa, al chico no se lo podía encontrar», afirmó Matías. Aunque esta información no ha sido confirmada por los organismos oficiales, los testigos coinciden en que la fuerza del agua, que habría alcanzado los cinco metros de altura, generó un escenario de colapso sanitario con ambulancias saturadas y decenas de heridos con golpes contra las rocas.

Con información de NA