El meteotsunami de 2022: antecedente “invisible” en Mar del Plata que no fue tragedia por el Mundial de Qatar

La reciente tragedia en Santa Clara del Mar ha reavivado el recuerdo de un fenómeno idéntico ocurrido el 8 de diciembre de 2022, cuando un meteotsunami golpeó la costa sur de Mar del Plata. Aquel evento, que tuvo lugar a las 2:27 de la madrugada, pasó casi desapercibido para la opinión pública general debido a que el país se encontraba paralizado por el Mundial de Qatar 2022 y la inminencia de los cuartos de final contra Países Bajos.

En ese año, los daños materiales en balnearios como Mariano, Punta Mogotes y La Restinga fueron severos, pero no se registraron víctimas fatales únicamente porque las playas estaban desiertas por el horario y las condiciones climáticas.

¿Por qué el evento de 2022 no causó víctimas?

A diferencia del fenómeno actual, que se produjo en una tarde de calor extremo con 40 grados de sensación térmica, el meteotsunami de 2022 eclosionó durante la madrugada de un día feriado. Los científicos del Gabinete de Oceanografía del Inidep advirtieron que los daños podrían haber sido catastróficos si el fenómeno coincidía con la pleamar (marea alta) prevista para pocas horas después o si las playas hubiesen estado colmadas de turistas como en la jornada de hoy.

¿Qué destrozos provocó aquel antecedente en los balnearios?

Pese a la falta de bañistas, la fuerza de las tres olas sucesivas quedó captada por cámaras de seguridad que mostraron cómo el agua invadía por completo el sector de carpas. En el balneario Mariano se constató la destrucción de mesas, sillas y lonas, mientras que en otros complejos de la zona del Faro el oleaje fue tan potente que llegó a quebrar los blindex que delimitaban las piscinas.

¿Cuál es la explicación científica de estos fenómenos?

Tanto en 2022 como en la actualidad, los expertos señalan que se trata de ondas oceánicas destructivas originadas por perturbaciones de presión atmosférica asociadas a tormentas intensas. El investigador del Conicet, Federico Isla, ya advertía en aquel entonces que, aunque no son frecuentes en estas latitudes, un cambio brusco en la velocidad de propagación de un frente frío puede generar este tipo de «mareas meteorológicas» que transforman una tarde de verano en una escena de desastre.