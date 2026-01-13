«Fue muy rápido»: el relato de los guardavidas tras el meteotsunami que enlutó a la Costa Atlántica

El operativo de seguridad en las playas del sudeste bonaerense permanece en alerta máxima tras el inusual evento meteorológico que sacudió la región este lunes. Sebastián Balone, guardavidas de Santa Clara del Mar, relató en diálogo con LN+ que, si bien estaban atentos por el estado del mar desde principios de enero, lo ocurrido no tiene precedentes por su velocidad y potencia.

El fenómeno provocó que el mar se retirara de forma imprevista antes de aumentar su caudal repentinamente, atrapando a familias y niños que disfrutaban de una jornada con 40 grados de sensación térmica.

¿Quién era el joven fallecido y cómo ocurrió el accidente?

La víctima fatal fue identificada como un hombre de 29 años, nacido en Mar del Plata pero residente en Francia, quien se encontraba de vacaciones junto a su novia. El trágico hecho ocurrió en la zona de la albufera de Mar Chiquita, un área rocosa donde la laguna se une con el mar. El joven estaba pescando de a pie y, al no saber nadar, no pudo resistir la fuerza de la masa de agua que lo arrastró, provocándole heridas que resultaron mortales pese a las maniobras de RCP realizadas por los guardavidas.

¿Cómo reaccionó el cuerpo de guardavidas ante la emergencia?

Balone destacó que, aunque fue algo «muy atípico», el cuerpo de seguridad y playa realizó una labor intensa para rescatar a la mayor cantidad de personas afectadas. «Hicimos todo lo posible para salvar a la gente; fue muy sorpresivo», señaló el guardavidas, quien explicó que el mar no golpeó con una ola única, sino que subió su caudal de repente de forma masiva. Tras el evento, Defensa Civil y la Policía ordenaron la evacuación del agua y se retiró a los pescadores de las escolleras como medida preventiva ante posibles réplicas.

¿Cuál es el balance de heridos en Santa Clara del Mar?

En la Unidad de Atención Primaria de Santa Clara se brindó asistencia a unos 11 heridos con cuadros de raspaduras y golpes diversos. Además, un paciente debió ser trasladado de urgencia al Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata tras sufrir una descompensación. Las autoridades municipales recorrieron puesto por puesto para relevar los daños y coordinar las tareas de prevención, instando a los veraneantes a mantener la precaución pero sin abandonar el disfrute de las playas.

