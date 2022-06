¿Messi festeja su cumpleaños con los jugadores de la Selección Argentina?

Este viernes 24 de junio no será un cumpleaños más en la vida de Lionel Messi. En esta ocasión, La Pulga cumplirá 35 años y a pesar de ser año de Mundial, no pasará su aniversario en la concentración de la Selección Argentina debido a que Qatar 2022 se disputará a fin de año. Sin embargo, eso no le impediría celebrar al lado de sus amigos futbolistas de la Albiceleste.

Messi está vacacionando junto a su familia en Ibiza, destino que también eligieron varios integrantes de la selección nacional. En este sentido, Dibu Martínez manifestó recientemente en una entrevista con ESPN: «La Selección es una familia, nos vamos a tener que sacar una foto todos juntos allá, se va a dar. El 70% está allá, yo ahora me uno. Estaría bueno hacer un asado con las familias de todos, eso nos une un poco más».

Cabe recordar que Messi se instaló en la isla de España luego de asistir al casamiento de Jordi Alba y Romarey Ventura. En el mismo también estuvieron presentes Cesc Fábregas y su esposa Daniella Semaan, pareja amiga de Leo y Antonela desde hace varios años.

Lo cierto es que el Mundial de Qatar 2022 está cerca, aunque resta media temporada por delante antes del inicio de los respectivos torneos en Europa. Varios jugadores de la selección nacional disfrutan de sus vacaciones y algunos se reencontraron en Ibiza junto a sus familias. Entre los que aparecen Papu Gómez, Angel Di María, Cristian «Cuti» Romero y Dibu Martínez, entre otros.

¿Será para festejar los 35 de Leo?

El saludo de Antonela Roccuzzo a Messi por el Día del Padre.

El posteo de Papu Gómez con su familia en Ibiza.