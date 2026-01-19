Murió un andinista francés de 33 años en el Aconcagua este lunes: se descompensó a 6.700 metros de altura

Una nueva tragedia golpea la temporada de ascensos en Mendoza. Un andinista de nacionalidad francesa murió este lunes mientras intentaba alcanzar la cima del Cerro Aconcagua, el pico más alto de América. El hecho ocurrió en el sector conocido como «La Canaleta» o «La Cueva», una zona crítica ubicada a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar.

La víctima fue identificada como Guillaume Ferey, de 33 años. Según informaron las autoridades del Parque Provincial Aconcagua, el deportista se desvaneció abruptamente mientras transitaba la ruta normal hacia la cumbre.

El momento de la emergencia a más de 6 mil metros de altura

El alerta ingresó a las 11:57, cuando el guía que acompañaba a Ferey comunicó por radio que el andinista se había desplomado y no presentaba signos vitales.

De inmediato, se activó el protocolo de emergencia coordinado por el servicio médico de Nido de Cóndores y la Patrulla de Rescate.

Pese a la altura extrema y las condiciones adversas, el guía y otros montañistas que se encontraban en la zona iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Lamentablemente, los esfuerzos fueron infructuosos. A las 12:50, personal especializado llegó al lugar y confirmó el fallecimiento en la alta montaña.

Tras la confirmación del deceso, tomó intervención la Oficina Fiscal N°11 a cargo del ayudante fiscal Ricardo Iturbide, quien dispuso las actuaciones de rigor para el levantamiento del cuerpo.

El operativo de descenso de los restos de Ferey comenzará a la medianoche del 20 de enero. El plan de la Patrulla de Rescate es trasladar el cuerpo hasta la zona del Gran Acarreo (6.000 metros), donde se espera realizar la extracción aérea alrededor de las 8:30 de la mañana, aprovechando las ventanas climáticas.

Segunda muerte de la temporada 2026 en el Aconcagua

El fallecimiento del andinista francés marca la segunda víctima fatal en el Coloso de América en lo que va del año.

El primer caso ocurrió apenas dos semanas atrás, el domingo 4 de enero, cuando el andinista ruso Konstantin Bitiukov (55) sufrió un paro cardiorrespiratorio en el paraje «El Hombro», a 6.800 metros de altura. En aquella oportunidad, pese a los 20 minutos de maniobras de reanimación, el desenlace también fue fatal.