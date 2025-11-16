Murió una mujer en un vuelco sobre la Ruta 2, entre San Antonio Oeste y Las Grutas: quién era la víctima

Una mujer murió este domingo por la mañana luego de un vuelco de un Fiat Siena sobre la Ruta 3, en el trayecto de San Antonio Oeste a Viedma. Se conoció quién era la víctima.

Dónde fue el vuelco fatal de este domingo en la Ruta 2

Según indicaron a Diario RÍO NEGRO fuentes ligadas al hecho el accidente fue esta madrugada en cercanías al Centro Minero, en el km 101 de la Ruta 2.

Iban a bordo del Fiat Siena un hombre y una mujer. Trabajó personal de la comisaria 29.

El motivo por el que se produjo el vuelco está en investigación.

Vuelco fatal en la Ruta 2, cerca de San Antonio Oeste: quién era la víctima

Ambos ocupantes del auto fueron trasladados al hospital de Las Grutas y luego al establecimiento de salud de San Antonio Oeste.

Horas después al hecho se conoció el fallecimiento de la mujer. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a este medio que la persona fallecida era Magalí Pedernera Navarro, de 27 años.

Otro vuelco fatal el fin de semana en Río Negro

En un vuelco fatal que ocurrió este sábado a la tarde en Allen, un hombre murió al agarrar un cruce de ripio después de ir sobre Ruta 65.

Fue en una calle de tierra ubicada entre las Rutas 65 y 22, en un sector conocido como «Cruce de García«.

La víctima iba a bordo de un Volkswagen Gol.