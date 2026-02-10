Neuquén compró 32 mil garrafas de GLP para abastecer a hogares sin red de gas

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aprobó por decreto la adquisición de 32.000 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de la empresa YPF GAS SA, ante la falta de respuesta del programa nacional Hogares con Garrafas.

A su vez, el gobierno provincial decretó que se contratara la empresa Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa) para transportar y distribuir las garrafas. Las mismas tendrán 10 litros cada una y costarán $15.000.

La ley provincial 26.020 establece el marco regulatorio para la comercialización de GLP y busca asegurar el suministro en los sectores residenciales de escasos recursos que no cuentan con servicio de gas natural por redes.

Aunque existe el programa Hogares con Garrafas, hasta el momento el gobierno nacional no concretó la firma del convenio para la entrega del cupo anual, antes cubierto por el subsidio del Fondo Fiduciario.

Del total de garrafas adquiridas, 11.000 serán distribuidas en la zona de la Confluencia, mientras que las 21.000 restantes estarán destinadas al interior de la provincia. Y la inversión que realizó el gobierno superó los $930 millones.

En lo que resta del año, se obtendrán 130.000 garrafas de GLP para el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y 67.800 para el ministerio de Jefatura de Gabinete. A dichas áreas del gobierno se les delegó su distribución.