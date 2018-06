NiUnaMenos: Neuquén superó el promedio de femicidios del país en 2017

En 2017 se relevaron 251 víctimas directas de femicidios en todo el país. Esta cifra fue publicada hoy por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la página web del Centro de Información Judicial, y corresponde al relevamiento de causas que se iniciaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las cifras no se modificaron respecto del año anterior.

De acuerdo al registro nacional, Neuquén está marcado con el color violeta, que incluye a aquellas jurisdicciones cuyas tasas oscilan entre 1,98 y 1 femicidio cada 100 mil mujeres. La tasa en esta provincia fue de 1,25.

Río Negro no reportó femicidios el año pasado, lo cual no significa que no haya habido casos de violencia machista.

Esta vez se incorporó al registro los femicidios vinculados, que se definen como aquellos homicidios cometidos contra una o varias personas (niños, niñas, adolescentes, varones) a fin de causarle sufrimiento a mujeres, trans y travestis. En total hubo 22 víctimas de femicidios vinculados, por lo que hubo 273 víctimas letales de la violencia de género en el país.

La tasa del país es 1,1 femicidios cada 100 mil mujeres. En el mapa se demuestra el impacto de los crímenes y como en algunos casos duplican el valor nacional.

En Neuquén, los casos de mayor trascendencia pública fueron el de Violeta Matos, por el que se condenó a Christian Muñoz Tapia, a prisión perpetua y el de Fernanda Pereyra, la joven de Rincón de los Sauces. El juicio se realizará este mes y será el más extenso de los que hubo en la provincia.

Durante el año pasado también se registró el femicidio de Claudia Olave, en Vista Alegre y el de Laura Painefilú, que fue asesinada por el padre de sus hijos, en San Martín de los Andes.