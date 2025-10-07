Otro hecho de violencia escolar en Roca: un adolescente llevó balas y amenazó a sus compañeros

Un nuevo hecho de violencia escolar despertó alertas en el Alto Valle. Un estudiante de una escuela privada de Roca habría llevado balas y aseguran que amenazó a sus compañeros. Días atras, en el mismo establecimiento había sido el escenario de un hecho similar entre estudiantes de primaria.

Según relató una de las madres del establecimiento, el estudiante ingresó al colegio con balas y amenazó a sus compañeros. «Mi hijo fue uno de los amenazados. Nos dijo que un nene llevó balas y dijo que iba a matarnos a todos y después matarse él también», señaló en diálogo con La Super.

El hecho se conoció a partir de un correo institucional enviado el lunes 30, en el que se minimizaban los rumores que circulaban en los pasillos, calificándolos como “cosas de chicos”.

Los padres de la escuela piden intervención de la escuela ante los reiterados hechos de violencia

Según detalló la madre de uno de los estudiantes, los padres definieron no enviar a sus hijos a clase. «Estamos con psicólogos porque hay miedo de ir a la escuela. Estoy analizando cambiar a mi hijo de colegio porque no puede seguir perdiendo días de clases», manifestó.

«Nunca la escuela llamó a los padres. Nos autoconvocamos. Somos 12 familias, en cursos de 15 chicos», explicó. Y agregó que las familias advirtieron que, de no obtener respuestas, presentarán una denuncia penal.

Este hecho se suma a otro ocurrido días atras en el mismo establecimiento. Fuentes extraoficiales informaron que uno de los niños atacó al otro con un tenedor en el establecimiento. En ese momento intervino un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales.